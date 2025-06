Zahlreiche Explosionen erschüttern Teheran am Freitag. Israel greift Nuklear- und Militärziele im Iran an. Das Teheraner Regime hat in der Folge einen Gegenangriff gestartet. Wir halten dich im Ticker auf dem Laufenden.

1/13 Aus dem Iran abgefeuerte Raketen wurden am Freitagabend über Tel Aviv abgefangen. Foto: keystone-sda.ch

Darum gehts Explosionen in Teheran und Zentraliran

Netanyahu: Angriffe dauern so lange wie nötig an

Iran kündigt «entschlossene» Vergeltung an

13:25 Uhr Moskau und Jordanien warnen vor Eskalation Im Konflikt zwischen Israel und Iran stehen die Zeichen derzeit weiter auf Eskalation. Im Zuge dessen warnen andere Länder vor einer Ausbreitung des Krieges: Moskau hat derzeit zwar kein Interesse an Vermittlungsbemühungen. Kremlsprecher Dmitri Peskow bezeichnete die Situation aber als «galloppierende Eskalation» und forderte beide Seiten zur Zurückhaltung auf. Dass solche Worte ausgerechnet aus Moskau kommen, ist nicht überraschend. Seit seinem Angriffskrieg auf die Ukraine nutzt der Kreml jeden Schauplatz, um von seinem eigenen Handeln abzulenken. Auch der jordanische König Abdullah II. warnte in einer Rede vor dem Europaparlament eindringlich vor einer Ausweitung des Konflikts. Er betonte, der israelische Angriff auf den Iran könnte zu einer «Eskalation der Spannungen in meiner Region und darüber hinaus» führen. Abdullah II. äusserte zudem Bedenken über die unvorhersehbaren Grenzen dieses Konflikts: «Es sei nicht abzusehen, wo die Grenzen dieses Schlachtfeldes enden werden». Kremlsprecher Dmitri Peskow warnt vor einer Eskalation. Foto: Vyacheslav Prokofyev/AP/dpa 15.06.2025, 22:51 Uhr Nach Angriff Israels auf Iran – das ist bekannt Der militärische Schlagabtausch zwischen Israel und dem Iran hat eine neue Eskalationsstufe erreicht. Israel greift seit Freitag gezielt strategische Ziele im Iran an – darunter Atomanlagen und Militäreinrichtungen. Der Iran reagiert mit massiven Raketenangriffen auf israelisches Gebiet. Die aktuelle Lage im Überblick: Opferzahlen:

Bisher wurden in Israel durch iranische Angriffe mehr als ein Dutzend Menschen getötet. Im Iran starben laut Behörden mindestens 224 Menschen , fast 1300 wurden verletzt.

Angriffe auf iranische Infrastruktur:

Israel bombardierte Abschussrampen, Regierungsgebäude, Atomanlagen und Energieinfrastruktur.

Iranische Gegenschläge trafen in Israel bislang vor allem bewohntes Gebiet und zivile Wohngebäude

Zielgerichtete Tötungen:

Israel hat Militärs und Nuklearforscher ins Visier genommen. Hier liest du mehr dazu.

Raketenarsenal des Iran im Fokus:

Israel bombardierte Dutzende mutmassliche Raketenlager im Westen des Irans. Laut Schätzungen besitzt der Iran noch rund 2000 Boden-Boden-Raketen .

Ziel: Regimewechsel?

Premierminister Benjamin Netanyahu sagte, ein Sturz der iranischen Führung könne «sicherlich das Ergebnis sein». Die iranische Führung sei «sehr schwach».

Internationale Vermittlung?

US-Präsident Donald Trump zeigt sich offen für einen Vermittlungsversuch durch Wladimir Putin . Russland pflegt enge Beziehungen zum Iran.

Hintergrund:

So kam es zum Konflikt zwischen Iran und Israel.



Zuvor hatte Israel seine Luftangriffe auf Teheran laut Augenzeugen bis Mitternacht fortgesetzt. Das Internet ist stark eingeschränkt, die Versorgungslage verschärft sich. Die Bewohner der Millionenmetropole sind in grosser Sorge vor einer weiteren Eskalation der Angriffe auf die Stadt. 13:56 Uhr 13:56 Uhr Mutmassliche israelische Drohnenfabrik im Iran hochgenommen Die iranische Polizei hat eine mutmassliche israelische Drohnen- und Sprengstofffabrik im iranischen Isfahan entdeckt. Sie soll zum israelischen Geheimdienst Mossad gehört haben, wie das Onlineportal Iran Nuances berichtete. Demnach wurde ein Verdächtiger, der in der Werkstatt Sprengstoff hergestellt und getestet haben soll, von der Polizei festgenommen. Ein Video soll Material aus der Werkstatt zeigen.



Den Grossangriff Israels gegen den Iran haben Berichten zufolge Agenten des Auslandsgeheimdienstes Mossad unterstützt und vorbereitet. Dabei sollen sie auch tief im Inneren des Irans im Einsatz gewesen sein. Unter anderem platzierten und bedienten sie demnach Präzisionswaffen und Drohnen mitten im Land, um Luftabwehrstellungen und Raketensilos zu zerstören. 13:42 Uhr 13:42 Uhr Strasse von Hormus: Schiffsbrände ohne Verbindung zu Iran-Krieg Bezüglich der drei brennenden Schiffe Nahe der Einfahrt zur Strasse von Hormus berichtet «Bloomberg», dass es sich um eine Kollision von Öltankern handelte, die den Grossbrand auslösten. Die Küstenwache der Vereinigten Arabischen Emirate evakuiert die 24 Besatzungsmitglieder des Schiffs Adalynn vom Ort des Zusammenpralls 24 Seemeilen vor der Küste. Die ersten Meldungen über das Feuer in der für den globalen Schiffsverkehr wichtigen Region hatten die Sorge geschürt, dass es sich um kriegerische Handlungen im Rahmen des Israel-Iran-Konflikts handeln könne. Ein Spezialist für das Management von Seefahrtsrisiken gab diesbezüglich indessen jedoch Entwarnung.

«Wir können bestätigen, dass der Vorfall keinen Sicherheitsbezug hatte», teilte die Firma Ambrey am Dienstag per E-Mail mit. 13:14 Uhr 13:14 Uhr China kritisiert Trump – und ruft Chinesen auf, Iran zu verlassen Die Führung in Peking hat US-Präsident Donald Trump vorgeworfen, im Konflikt zwischen dem Iran und Israel «Öl ins Feuer zu giessen», nachdem dieser zuvor die Bewohner Teherans zur Flucht aufgerufen hatte. «Die Flammen anzufachen, Öl ins Feuer zu giessen, zu drohen und Druck auszuüben trägt nicht zur Deeskalation der Lage bei, sondern wird den Konflikt nur noch weiter verstärken und ausweiten», sagte der Sprecher des chinesischen Aussenministeriums, Guo Jiakun, als er am Dienstag auf Trumps Aufforderung angesprochen wurde. «Die chinesische Seite ruft alle relevanten Parteien, insbesondere Länder mit besonderem Einfluss auf Israel, dazu auf, ihrer Verantwortung gerecht zu werden, unverzüglich Massnahmen zur Deeskalation zu ergreifen und eine Ausweitung und Ausbreitung des Konflikts zu vermeiden», betonte Guo. Iran «so bald wie möglich» verlassen Die chinesische Botschaft in Tel Aviv rief ihre Bürger derweil auf, das Land «so bald wie möglich» zu verlassen. Der Konflikt «eskaliert weiter», warnte die Botschaft am Dienstag und forderte Chinesen in Israel auf, sich aus Sicherheitsgründen «in Richtung Jordanien» aufzumachen. Auch die chinesische Botschaft im Iran wies ihre Bürger an, das Land «so bald wie möglich» zu verlassen. Die Botschaft habe sich mit der iranischen Seite abgestimmt, um Ausreisen zu erleichtern, hiess es in einem am Dienstag online veröffentlichten Beitrag. Der Sprecher des chinesischen Aussenministeriums, Guo Jiakun, übt Kritik an Trump. Foto: keystone-sda.ch 12:16 Uhr 12:16 Uhr Rund 30 iranische Raketen auf Israel gefeuert Der Iran hat seit der Nacht israelischen Armeeangaben zufolge rund 30 Raketen auf Israel gefeuert. Die meisten Raketen seien abgefangen worden, es habe jedoch auch mehrere Einschläge im Land gegeben, teilte Israels Militärsprecher Effie Defrin mit.



Berichten zufolge gab es Schäden. In einer Stadt nördlich von Tel Aviv brannte Medien zufolge nach einem Raketeneinschlag auf einem Parkplatz ein leerer Bus aus. Die «Times of Israel» berichtete unter Berufung auf Ersthelfer von fünf Verletzten bei dem Vorfall. Irans staatlicher Rundfunk hatte von einem «Raketenregen» auf Ziele in Israel gesprochen.



Israels Armee setze zugleich ihre Angriffe auf Ziele im Iran fort, so Defrin weiter. Israel habe in der Nacht dort etwa Raketenabschussrampen sowie Raketenlager getroffen. Mitglieder der israelischen Sicherheitskräfte am Einschlagort einer iranischen Rakete in einem Busdepot in Herzliya in der Nähe von Tel Aviv. Foto: AFP 12:04 Uhr 12:04 Uhr Nahost-Krise: Trump will sich noch am Dienstag mit Team beraten US-Präsident Donald Trump will sich heute zum weiteren Vorgehen der USA angesichts des Israel-Iran-Krieges mit seinem Team beraten. Das berichtet die Weisse-Haus-Korrespondentin Kaitlan Collins auf X. Externe Inhalte Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen. Externe Inhalte laden Mehr Infos Auf die Frage, ob ein militärisches Engagement der USA die Auslöschung des iranischen Atomprogramms sicherstellen würde, habe Trump geantwortet: «Ich hoffe, ihr Programm wird schon lange vorher ausgelöscht. Sie werden keine Atomwaffen besitzen.» Ebenfalls sei der US-Präsident gefragt worden, wie er persönlich dazu stehe, wie nahe der Iran einem Atomabkommen sei. So sagte Trump: «Sehr nahe.» Die Einschätzungen der US-Geheimdienste kamen jedoch zu einem anderen Schluss, wie CNN berichtet: Der Iran strebe nicht nur nicht aktiv den Bau einer Atomwaffe an, sondern sei auch noch bis zu drei Jahre davon entfernt. 11:48 Uhr 11:48 Uhr Trump dementiert Friedensgespräche mit Iran Um auch die letzten Gerüchte um mögliche Friedensgespräche zwischen ihm und Iran aus der Welt zu räumen, wurde US-Präsident Donald Trump auf seiner Plattform Truth Social noch einmal deutlich: «Ich habe mich in keiner Weise an den Iran gewandt, um ‹Friedensgespräche› zu führen. Das sind nur weitere hochgradig erfundene Fake News!» Wenn Iran reden wolle, wisse er, wo sie ihn erreichen könnten, so Trump weiter. «Sie hätten das Angebot annehmen sollen – das hätte viele Leben gerettet!» Zudem sprach sich der Republikaner für ein «echtes Ende » des iranischen Atomprogramms aus. Es gehe ihm nicht um eine Waffenruhe, sagte Trump nach Angaben mitreisender Reporter auf seiner vorzeitigen Rückreise vom G7-Gipfel in Kanada: «Ein Ende, ein echtes Ende, nicht eine Waffenruhe, ein Ende.»



Trump hatte den G7-Gipfel völlig überraschend vorzeitig verlassen und das mit der Nahost-Krise begründet. Für den weiteren Verlauf des Krieges zwischen den Erzfeinden Israel und Iran gilt als entscheidend, was Trump tut – die Möglichkeiten reichen vom Einsatz für eine Verhandlungslösung bis zum direkten Eingreifen in den Konflikt. 11:34 Uhr 11:34 Uhr Iran: Drohnen zerstören strategische Ziele in Israel Der Iran hat nach eigenen Angaben in der Nacht zum Dienstag «strategische Ziele» in Israel getroffen. Verschiedenen Arten von Drohnen, «die mit präzisen Zerstörungs- und Zielfähigkeiten ausgestattet sind» hätten «strategische Positionen» in Tel Aviv und Haifa zerstört, erklärte der iranische General Kiumars Heidari laut iranischem Staatsfernsehen. Später berichtete das Staatsfernsehen, die Revolutionsgarden hätten eine Zentrale des israelischen Auslandsgeheimdienstes Mossad in Tel Aviv getroffen. Die israelischen Armee erklärte am Dienstag, erneut vom Iran angegriffen worden zu sein, äusserte sich aber zunächst nicht zu möglichen Angriffen auf strategische Ziele. In mehreren Regionen in Israel sei Sirenenalarm ausgelöst worden, nachdem Drohnen aus dem Iran in Richtung Israel identifiziert worden seien, teilte die israelische Armee mit. Über Tel Aviv und Jerusalem waren am Dienstagmorgen Explosionen zu hören gewesen, wie AFP-Reporter berichteten. Die israelische Polizei teilte im Onlinedienst Telegram mit, dass Raketen und Granatsplitter in der Gegend von Tel Aviv herabgestürzt seien und Schäden verursacht hätten. Verletzte habe es nicht gegeben. Israelische Rettungskräfte untersuchen den Ort, an dem eine aus dem Iran abgefeuerte Rakete in Tel Aviv eingeschlagen ist. Foto: IMAGO/UPI Photo 11:02 Uhr 11:02 Uhr Drei Tanker nahe der Strasse von Hormus stehen in Brand In der Nacht zum Dienstag gerieten drei Schiffe in Brand, wie Bilder auf der Plattform X zeigen. Ob es sich um eine Kollision handelte, ist noch unklar. Laut Nasa-Angaben zeigen Bilder und Karten drei Feuer nahe der strategisch wichtigen Strasse von Hormus. Externe Inhalte Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen. Externe Inhalte laden Mehr Infos Das britische Seesicherheitsunternehmen Ambrey bestätigte einen «Vorfall», wie «Focus» berichtet. Die Meerenge, eine der bedeutendsten Seestrassen weltweit, steht aufgrund des Iran-Konflikts unter besonderer Beobachtung. Wie wichtig die Strasse von Hormus ist – und welche Relevanz sie auch für die Schweiz hat – erfährst du hier. Weitere Einträge laden

Israel hat in der Nacht den Iran mit einem «Präventivschlag» angegriffen, so der israelische Verteidigungsminister Israel Katz (69). In Teheran waren am frühen Morgen Ortszeit Explosionen zu hören. Über der Stadt stiegen Rauchsäulen auf. Auch aus dem Zentraliran wurden israelische Angriffe gemeldet.

In Israel waren im ganzen Land Alarmsirenen zu hören. Verteidigungsminister Katz rief landesweit den Ausnahmezustand aus, in Vorsorge auf erwartete iranische Gegenangriffe. Finanzindizes und Futures weltweit brachen in einer ersten Reaktion auf die israelische Militäroperation ein.

Premierminister Benjamin Netanyahu (75) erklärte in einer 7-minütigen Rede an die Nation, dass Israel die Operation «Aufsteigender Löwe» gestartet habe – eine Militäroperation, «um die iranische Bedrohung für das Überleben Israels zurückzudrängen. Diese Operation», sagte Netanyahu, «wird so viele Tage andauern, wie nötig sind, um diese Bedrohung zu beseitigen.»



Iran droht mit Vergeltung

Der Iran drohte umgehend mit Vergeltung. Das Land werde «entschlossen» auf die israelischen Angriffe am Freitagmorgen reagieren. Das «zionistische Regime» werde «aufgelöst», zitierte die staatliche Nachrichtenagentur Irna eine Geheimdienstquelle.

Israelischen Medienberichten zufolge gehörte der Stabschef der iranischen Streitkräfte, General Mohammad Bagheri (65), zu den hochrangigen iranischen Regierungsvertretern, die Ziel der israelischen Angriffe waren. Das iranische Staatsfernsehen bestätigte bald den Tod von Hussein Salami (†65), dem Befehlshaber der Iranischen Revolutionsgarde. Später wurde auch der «Märtyrertod» von Bagheri bestätigt.

Israel habe Nuklear- und Militärstandorte im Visier, zitierte die Nachrichtenagentur AP aus israelischen Militärkreisen. Laut Netanyahu habe Israel die iranische Atomanreicherungsanlage in Natanz rund 250 Kilometer südlich von Teheran angegriffen. Unbestätigten Berichten zufolge wurde zudem die Schwerwasserproduktionsanlage im nahen Arak attackiert.

«Erste Phase» abgeschlossen

«Nach dem Präventivschlag des Staates Israel gegen den Iran wird für die unmittelbare Zukunft ein Raketen- und Drohnenangriff gegen den Staat Israel und seine Zivilbevölkerung erwartet», erklärte Verteidigungsminister Katz. Zum ausgerufenen Notstand sagte Katz, er habe «eine besondere Anordnung unterzeichnet, nach der an der Heimatfront im gesamten Staat Israel ein besonderer Ausnahmezustand verhängt wird.»

Dutzende von Kampfflugzeugen hätten «die erste Phase» des Einsatzes abgeschlossen, teilte das israelische Militär auf Telegram mit. Es seien Dutzende von militärischen Zielen, darunter auch nukleare Ziele in verschiedenen Regionen des Iran attackiert worden, hiess es.

Auch in der Nähe des Flughafens von Bagdad in der irakischen Hauptstadt wurden Explosionen gemeldet.

Trump warnte Israel

US-Präsident Donald Trump (78) hatte Israel davor noch dazu aufgefordert, Angriffe auf iranische Atomanlagen angesichts der laufenden Verhandlungen über ein Atomabkommen mit Teheran zu unterlassen. «Wir stehen kurz vor einer ziemlich guten Einigung», sagte Trump am Donnerstag vor Journalisten. Er warnte vor einem «massiven Konflikt» in der Region, falls Israels Regierungschef Netanyahu bereits geäusserte Erwägungen über einen Angriff auf iranische Atomanlagen in die Tat umsetzen würde.

«Ich will nicht, dass sie reingehen, weil ich glaube, es könnte alles vermasseln», sagte Trump und bezog sich dabei auf ein mögliches Abkommen mit Teheran. Ein israelischer Angriff sei nicht ausgeschlossen, sagte der US-Präsident. «Ich möchte nicht sagen, dass er unmittelbar bevorsteht, aber es sieht so aus, als ob es etwas ist, das sehr wohl passieren könnte.»

Washington: Keine US-Beteiligung

Die US-Botschaft in Jerusalem wies «alle US-Regierungsangestellten und ihre Familienangehörigen aufgrund der aktuellen Sicherheitslage an, sich bis auf weiteres in Sicherheit zu bringen», heisst es in einer Sicherheitswarnung auf der Webseite der Botschaft.

Die USA sind Regierungsangaben zufolge nicht an dem israelischen Angriff auf den Iran beteiligt, erklärte US-Aussenminister Marco Rubio (54). Die oberste Priorität der USA sei der Schutz der eigenen Truppen und Einrichtungen in der Region, sagte Rubio – verbunden mit einer Warnung an Teheran, keine US-Ziele anzugreifen.

«Lassen Sie mich deutlich sein», sagte Rubio in einer vom Weissen Haus verbreiteten Pressemitteilung. «Der Iran sollte US-Einrichtungen oder US-Personal nicht angreifen.»