Am Freitagabend lokaler Zeit steht das Einkaufszentrum Khlong Thom Center in Bangkok in Vollbrand. Die Feuerwehr ist im Grosseinsatz vor Ort. Noch ist unklar, ob es Verletzte gibt.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Grossbrand im Khlong Thom Center in Bangkok, Gebäude droht einzustürzen

Flammen aus Erdgeschoss, Explosionen und Zusammenstürze hörbar, Ursache unklar

Gebäude neigt sich um 60 Prozent, Stand zu Verletzten noch unklar

Sandra Marschner Redaktorin News-Desk

Flammen schlagen in den Nachthimmel, eine dicke Rauchwolke zieht über das Quartier. Nahe des beliebten Viertels Chinatown Bankgkok, das für seinen Nachtmarkt bekannt ist, ist in einem Einkaufszentrum in Bangkok ein Grossbrand ausgebrochen. Um 20.42 Uhr Ortszeit ging beim Radiosender Rama 199 die Meldung über einen Brand im dreigeschössigen Khlong Thom Center ein, wie thailändische Medien übereinstimmend berichten.

Wenige Minuten später trafen Feuerwehrleute ein und fanden Flammen und dichten Rauch vor, der aus dem Erdgeschoss des Gebäudes quoll, in dem sich Geschäfte befanden, wie «Thai PBS» berichtet. Bislang wütet das Feuer unkontrolliert weiter. Bislang ist unklar, ob es Verletzte gibt. Das Ausmass der Schäden erscheint jedoch verheerend. Immer wieder seien Explosionen aus dem Gebäude und Geräusche von Zusammenstürzen zu hören, berichtet «Thai PBS».

Gebäude droht einzustürzen

Wie die Zeitung «Thairath» berichtet, beginnen Teile des Gebäudes bereits einzustürzen. Das Gebäude neige sich zudem bereits um 60 Prozent. Im Einkaufszentrum werden hauptsächlich elektronische Geräte verkauft. Zum Zeitpunkt des Brandes befanden sich zahlreiche Waren im Gebäude sowie Fahrzeuge auf dem Parkplatz in den oberen Stockwerken.

Die Brandursache, Einzelheiten zu möglichen Verletzten und das Ausmass des Schadens werden noch von den zuständigen Behörden untersucht.

+++Update folgt+++