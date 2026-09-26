Russland attackiert Starlink-Rechenzentrum in der Ukraine

Im Rahmen eines grösseren Drohnenangriffs kam es in der Nacht auf Samstag in Kiew zu Luftalarm. Ein Grossteil der Attacken konnte abgewehrt werden – ein Rechenzentrum von Starlink wurde jedoch getroffen.

Natalie Zumkeller Redaktorin News

134 der 173 Drohnen, die in der Nacht auf Samstag auf Kiew niedergingen, konnten abgefangen werden – trotzdem wurde ein Datenverarbeitungszentrum von Starlink getroffen. Das teilte die russische Nachrichtenagentur Tass mit Bezug auf das Verteidigungsministerium mit.

Betroffen ist ein Standort in Kosmonova, einem Vorort der ukrainischen Hauptstadt. Das Rechenzentrum soll laut russischen Berichten die ukrainische Armee unterstützt haben. Erst am Freitagabend wurde bereits ein Datenzentrum attackiert. Das Datagroup-Gebäude soll ein zentraler Knotenpunkt für die Verarbeitung und Weiterleitung ukrainischer Geheimdienstinformationen gewesen sein.