Die ukrainische Antikorruptionsbehörde Nabu ermittelt gegen Parlamentarier wegen Bestechlichkeit. Eine kriminelle Gruppe soll systematisch Schmiergelder für Abstimmungen kassiert haben. Durchsuchungen wurden von Sicherheitskräften blockiert.

Darum gehts Das ukrainische Antikorruptionsbüro untersucht Abgeordnete wegen Bestechlichkeit und illegaler Vorteile

Nabu-Ermittler wurden bei Durchsuchungen von Sicherheitskräften behindert

Am Sonntag sprechen Selenski und Trump in Mar-a-Lago über Ukraine-Krieg

Das ukrainische Antikorruptionsbüro (Nabu) ermittelt gegen mehrere Abgeordnete des Landes wegen des Verdachts der Bestechlichkeit. Die Behörde erklärte am Samstag im Onlinedienst Telegram, sie habe eine «organisierte kriminelle Gruppe» mit aktuellen Parlamentsabgeordneten enttarnt, die für ihr Abstimmungsverhalten «systematisch illegale Vorteile» erhalten hätten. Nabu-Ermittler versuchten demnach deswegen, Büros von Parlamentsausschüssen zu durchsuchen, seien aber von örtlichen Sicherheitskräften daran gehindert worden.

Der erneute Korruptionsskandal trifft die Ukraine in einer wichtigen Phase des russischen Angriffskriegs. Für Sonntag ist ein Gespräch von Staatschef Wolodimir Selenski (47) mit US-Präsident Donald Trump (79) über den US-Plan zur Beendigung des Ukraine-Krieges geplant. Es soll auf Trumps Privatanwesen Mar-a-Lago im Bundesstaat Florida stattfinden. Zugleich steht die Ukraine militärisch weiter massiv unter Druck. In der Nacht zum Samstag griff die russische Armee erneut mit zahlreichen Drohnen und Raketen an und sorgte für Stromausfälle.

Ende November war Selenskis enger Mitarbeiter und Präsidialamtschef Andrij Jermak (54) wegen Korruptionsverdachts zurückgetreten. Kurz zuvor hatten Nabu und die Antikorruptions-Staatsanwaltschaft über Durchsuchungen in Jermaks Wohnung informiert und dabei offen gelassen, ob die Ermittlungen gegen Jermak mit einem Korruptionsskandal im Energiesektor in Verbindung standen.