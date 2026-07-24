Bundeskanzler Friedrich Merz entlässt offenbar seinen Verkehrsminister Patrick Schnieder. Besonders das marode Schienennetz und der Stillstand bei Brückenbauten sorgten angeblich für Ärger.

Der deutsche Bundeskanzler Friedrich Merz (70) unterzieht sein Kabinett einem Umbau. Wie «Bild» unter Berufung auf Parteikreise berichtet, entlässt er seinen Verkehrsminister Patrick Schnieder (58). Zuvor kam es zu weiteren Rochaden. Weil sein Kanzleramtschef Thorsten Frei neu Fraktionsvorsitzender der CDU wird, übernimmt die bisherige Gesundheitsministerin Nina Warken diesen Posten. Ihre Stelle wird durch Carsten Linnemann (bisheriger Generalsekretär der CDU) ersetzt.

Grund für die Entlassung Schnieders ist offenbar seine Unzufriedenheit mit dessen Amtsführung – insbesondere beim Thema Bahninfrastruktur.

Aus Regierungskreisen heisst es, der Kanzler sei «zunehmend genervt» vom ausbleibenden Fortschritt im Verkehrsministerium gewesen, berichtet «Bild» Trotz seines Milliardenbudgets habe er die tiefgreifenden Probleme der deutschen Infrastruktur nicht in den Griff bekommen.