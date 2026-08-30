Nach wochenlanger Pause haben US-Streitkräfte in ihre erste Militäraktion seit einem Monat iranische Raketenwerfer in der Strasse von Hormus angegriffen.

Sandra Marschner Redaktorin News-Desk

Wochenlang liessen die US-Streitkräfte Militäraktionen in der Strasse von Hormus ruhen. Doch nun hat sich das US-Militär wieder aktiv im Konflikt mit dem Iran eingeschaltet. Wie ein US-Beamter am Sonntag gegenüber der Nachrichtenagentur AP mitteilte, griffen US-Streitkräfte in der ersten Militäraktion seit einem Monat iranische Raketenwerfer in der Strasse von Hormus an.

Halboffizielle Nachrichtenagenturen im Iran berichteten von Explosionsgeräuschen in der Nähe der Insel Larak in der für den globalen Handel wichtigen Meerenge. Kräfte des Korps der Islamischen Revolutionsgarden wurden dabei beobachtet, wie sie sich darauf vorbereiteten, Raketen mit Seeminen in die Meerenge abzufeuern, so der Beamte weiter gegenüber AP.

Das US-Militär hatte in der vergangenen Woche die Räumung von Seeminen aus den internationalen Schifffahrtsrouten der Meerenge abgeschlossen. Die Revolutionsgarden wiesen in einer vom iranischen Staatsfernsehen verbreiteten Botschaft auf «den Märtyrertod und die Verwundung mehrerer unserer Kämpfer und Landsleute» hin. In der Erklärung hiess es, der Angriff werde «zur Bestrafung des Angreifers führen».