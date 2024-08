Nach Veröffentlichung von Video verhaftet Kapitän lässt Auto mitten im Sturm nicht mehr über Rampe

In Griechenland wurde der Kapitän der Fähre «SAONISOS» verhaftet, nachdem er die Rampe der Fähre bereits während des Einschiffens und mitten in einem Sturm anheben liess. Er erhält eine Anzeige wegen eines gefährlichen Eingriffs in den Schiffsverkehr.