Nach den schweren Überschwemmungen im Grand Canyon suchen die Behörden nach Wanderern und Touristen.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Über 20 Wanderer nach Sturzflut im Grand Canyon vermisst

62 Personen wegen Überschwemmungen evakuiert

Grand Canyon zieht jährlich 5 bis 6 Millionen Besucher an

Gabriel Knupfer Redaktor News

Grosse Sorge um Wanderer im Grand Canyon in Arizona. Nach einer Sturzflut in der weltberühmten Schlucht werden mehr als 20 Personen vermisst, wie der US-Sender Fox News berichtet.

Die Parkverwaltung teilte mit, dass 62 Menschen aus dem Bright Angel Canyon und dem Gebiet um die Phantom Ranch evakuiert worden seien. Dort war es am 29. August zu schweren Überschwemmungen gekommen.

Die Behörde gab keine Einzelheiten zu den Personen bekannt, deren Verbleib unbekannt ist. Der Grand Canyon National Park zieht jährlich fünf bis sechs Millionen Wanderer und Touristen an.