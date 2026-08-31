Darum gehts
KI-generiert, redaktionell geprüft
- Über 20 Wanderer nach Sturzflut im Grand Canyon vermisst
- 62 Personen wegen Überschwemmungen evakuiert
- Grand Canyon zieht jährlich 5 bis 6 Millionen Besucher an
Gabriel KnupferRedaktor News
Grosse Sorge um Wanderer im Grand Canyon in Arizona. Nach einer Sturzflut in der weltberühmten Schlucht werden mehr als 20 Personen vermisst, wie der US-Sender Fox News berichtet.
Die Parkverwaltung teilte mit, dass 62 Menschen aus dem Bright Angel Canyon und dem Gebiet um die Phantom Ranch evakuiert worden seien. Dort war es am 29. August zu schweren Überschwemmungen gekommen.
Die Behörde gab keine Einzelheiten zu den Personen bekannt, deren Verbleib unbekannt ist. Der Grand Canyon National Park zieht jährlich fünf bis sechs Millionen Wanderer und Touristen an.