Mann rast in Frankreich in Menschengruppe – ein Toter

Mindestens ein Mensch starb bei einer Auto-Attacke in Caen. Die Behörden schliessen einen Terrorhintergrund aus.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft In Caen fuhr ein Mann absichtlich in eine Menschenmenge, ein Toter

Täter Ibrahim I. wurde gefasst, Polizei schliesst Terror aus

Zehn Verletzte, Opfer alles Männer zwischen 17 und 40 Jahren

Gabriel Knupfer Redaktor News

Schock im nordfranzösischen Caen: Am späten Mittwochabend raste ein Mann mit einem Auto in eine Menschenmenge. Dabei starb ein Mann, zehn weitere wurden verletzt.

Der Hintergrund: Laut dem Sender BFM kam es zunächst zu einer Schlägerei in einer Bar. Einer der Beteiligten stieg darauf in ein Auto und fuhr absichtlich in die Menschengruppe, die an einer Bushaltestelle stand.

Bei den Opfern soll es sich laut «Le Parisien» um Männer zwischen 17 und 40 Jahren handeln. Der Tote war laut Zeugen ein junger Afghane. Die meisten Opfer seien ausländische Staatsangehörige. Die Polizei untersucht, ob sie an der Schlägerei beteiligt waren.

Medien nennen den Russen Ibrahim I. als Täter. Dieser wurde auf der Flucht gefasst. Er wird sich nun wegen Mordes verantworten müssen. Einen terroristischen Hintergrund schliessen die französischen Behörden aus.