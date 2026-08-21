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Italien: Brembo verwandelt sich in reissenden Fluss
Nach starken Regenfällen
Brembo verwandelt sich in reissenden Fluss
Starke Regenfälle suchen den Norden Italiens heim. Im Video siehst du, wie es in Isola di Fondra aussieht.
Publiziert: vor 17 Minuten
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