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Nach starken Regenfällen
Brembo verwandelt sich in reissenden Fluss

Starke Regenfälle suchen den Norden Italiens heim. Im Video siehst du, wie es in Isola di Fondra aussieht.
Publiziert: vor 17 Minuten
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