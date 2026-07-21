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Crans-Montana-Brandopfer verlässt Spital nach sieben Monaten
Nach sieben Monaten
Crans-Montana-Brandopfer verlässt Spital
Leonardo Bove, eines der Brandopfer von Crans-Montana verlässt nach sieben Monaten das Spital. Heute ist er endlich wieder zuhause.
Publiziert: vor 23 Minuten
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