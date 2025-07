Kremlchef Putin entlässt seinen Verkehrsminister Roman Starowoit nach nur einem Jahr im Amt. Die Hintergründe bleiben unklar – es wird über mögliche Versäumnisse in der russischen Region Kursk oder das Chaos auf russischen Flughäfen spekuliert.

1/2 Wladimir Putin muss einen neuen Verkehrsminister finden. Foto: IMAGO/SNA

Darum gehts Putin entlässt Verkehrsminister Starowoit nach nur einem Jahr im Amt

Mögliche Gründe: Versäumnisse in Kursk und Chaos auf russischen Flughäfen

Kremlchef Wladimir Putin (72) hat den erst vor gut einem Jahr ernannten Verkehrsminister Roman Starowoit (53) entlassen.

In dem in Moskau veröffentlichten Erlass stehen keine Gründe, warum der erst im Mai vorigen Jahres beförderte frühere Gouverneur des westrussischen Gebiets Kursk nun seinen Posten schon wieder räumen muss. Zum geschäftsführenden Verkehrsminister wurde sein bisheriger Stellvertreter Andrej Nikitin ernannt.

Versäumnisse während ukrainischem Vorstoss?

Starowoit, einem 53 Jahre alten Politiker der Kremlpartei Geeintes Russland, könnten Versäumnisse aus seiner Zeit als Gouverneur des Gebiets Kursk angelastet werden, in dem ukrainische Truppen im August vorigen Jahres Dutzende Ortschaften eingenommen hatten.

Starowoits Nachfolger in dem Amt, Alexej Smirnow, ist wegen angeblichen Betrugs festgenommen worden. Nach dem Eindringen ukrainischer Truppen in das Gebiet musste er im Dezember 2024 zurücktreten. Bei dem Verfahren gegen Smirnow geht es darum, dass Gelder für den Bau von Befestigungsanlagen an der Grenze zur Ukraine nicht entsprechend ausgegeben worden sein sollen.

Hohe finanzielle Verluste in der Luftfahrt

Diese Befestigungslinien wurden bereits ab 2022 kurz nach Beginn des von Putin befohlenen Angriffskriegs gegen die Ukraine gebaut. Als Gouverneur hatte Starowoit die Fertigstellung dieser Anlagen bereits nach oben gemeldet. Von Ermittlungen gegen ihn ist bisher aber nichts bekannt.

Russische Kommentatoren nannten als möglichen Grund auch das Chaos auf den russischen Flughäfen. Wegen der häufigen ukrainischen Drohnenangriffe fallen mitten in den Ferien Hunderte Flüge aus. Passagiere sitzen bisweilen zu Tausenden auf den Flughäfen fest, weil keine Starts und Landungen möglich sind. Die russische Zeitung «Kommersant» berichtete am Montag von hohen finanziellen Verlusten in der Luftfahrtbranche.