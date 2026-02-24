DE
Hier flüchten die Louvre-Juwelendiebe in aller Ruhe
Auf mobilem Lift:Louvre-Juwelendiebe flüchten in aller Ruhe

Nach Mega-Diebstahl
Louvre-Direktorin tritt zurück

Nach dem Einbruch im Louvre und wegen weiterer Missstände hat die Direktorin des Museums ihren Rücktritt eingereicht. Wie der Élysée-Palast in Paris mitteilte, nahm Frankreichs Präsident Emmanuel Macron das Rücktrittsgesuch von Laurence des Cars an.
Laurence des Cars tritt nach dem Diebstahl im Oktober und wegen weiterer Missstände im Museum zurück.
Mattia Jutzeler und Keystone-SDA

Der Druck für Laurence des Cars (59) war am Ende wohl doch zu gross. Am Dienstag nimmt der französische Präsident Emmanuel Macron (48) ihr Rücktrittsgesuch an. Der Präsident nannte ihren Rücktritt einen «Akt der Verantwortung», wie «Le Parisien» berichtet. Des Cars hätte noch sechs Monate ihrer fünfjährigen Amtszeit vor sich gehabt.

Der spektakuläre Einbruch am 19. Oktober 2025 zeigte die Sicherheitslücken des Louvre eindrücklich auf. Die Diebe steigen über einen Balkon ins Museum ein und stehlen unter anderem französische Kronjuwelen. Insgesamt acht unbezahlbare Schmuckstücke lassen die Diebe mitgehen. Ein einzelner Diamant der Beute ist über 45 Millionen Franken wert.

