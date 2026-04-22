Weiterer französischer Soldat verstorben

Ein französischer Soldat ist nach einem Gefecht mit Hisbollah-Kämpfern im Libanon an seinen Verletzungen gestorben. Präsident Macron ehrt Korporal Anicet Girardin in einer Stellungnahme und spricht den Angehörigen sein Beileid aus.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Französischer Soldat Anicet Girardin stirbt nach Gefecht mit Hisbollah-Kämpfern

Macron würdigt Opfer und spricht Angehörigen tiefes Mitgefühl aus

Zwei französische Soldaten in Hinterhalt im Libanon getötet War diese Zusammenfassung hilfreich? Ja Nein Externe Inhalte Möchtest du diesen und weitere externe Beiträge (z.B. Instagram, X und anderen Plattformen) sehen? Wenn du zustimmst, können Cookies gesetzt und Daten an externe Anbieter übermittelt werden. Dies ermöglicht die Anzeige externer Inhalte sowie von personalisierter Werbung. Deine Entscheidung gilt für die gesamte App und ist jederzeit in den Einstellungen widerrufbar. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Janine Enderli Redaktorin News

«Er starb für Frankreich»: Mit diesen Worten verkündete der französische Präsident Emmanuel Macron am Mittwoch, dass ein französischer Soldat kurz nach seiner Rückführung aus dem Libanon an seinen Verletzungen verstorben ist.

Anicet Girardin habe im 132. Hundestaffel-Infanterieregiment gedient und sei im Gefecht mit Hisbollah-Kämpfern schwer verletzt worden. Laut Macron sei im selben Hinterhalt auch Soldat Florian Montorio verstorben. Sein Tod gab Frankreich bereits am Samstag bekannt.

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«Die Nation zollt dem Andenken an Korporal Anicet Girardin und seinem Opfer einen emotionalen Tribut», schrieb Macron. «Sie richtet zugleich ihre aufrichtigsten Gedanken und ihre tiefe Anteilnahme an seine Familie, seine Angehörigen sowie an die Familien der anderen Verletzten.»