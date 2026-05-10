Zoff um Evakuierungsaktion

Es wird erwartet, dass die Evakuierungsaktion bis Montag andauern wird. Das berichtet die spanische Nachrichtenagentur EFE. Für den Präsident der Regierung der Kanarischen Inseln, Fernando Clavijo (54) ist das ein Ärgernis. Er hatte mit der spanischen Regierung ausgemacht, dass die Ausschiffung der Passagiere 12 Stunden dauern und am Sonntagnachmittag enden sollte.

Die Regierung der Kanarischen Insel und die Hafenbehörde von Teneriffa sollen sich laut EFE nach Bekanntwerden der längeren Rettungsdauer geweigert haben, die «MV Hondius» ankern zu lassen. Die Generaldirektion der spanischen Handelsmarine soll sich daraufhin eingeschaltet haben und eine Resolution erlassen haben, die die Einfahrt des Schiffes in den Hafen von Granadilla auf Teneriffa anordnet.

Unterdessen haben sich zahlreiche Medienvertreterinnen und -vertreter am Pier versammelt. Sie beobachten das Ganze mit grossem Interesse.