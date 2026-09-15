Trump lässt das Kennedy Center schliessen

Aus für das Kennedy Center: US-Präsident Trump ordnet die Schliessung der Kultureinrichtung an. Kurz zuvor hatte ein Richter neue Umbenennungspläne gestoppt.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Donald Trump ordnet Schliessung des Kennedy Centers in Washington an

Grund: Sicherheitsbedenken und dringende Renovierungspläne

Kennedy Center ist die grösste öffentliche Kultureinrichtung in Washington

Sandra Marschner Redaktorin News-Desk

Donald Trump (80) will Washingtons grösste Kultureinrichtung dichtmachen: Er hat die umgehende Schliessung des Kennedy Centers angeordnet. Als Grund nennt er Sicherheitsbedenken und dringende Renovationen. Die Arbeiten könnten erst stattfinden, wenn ein Berufungsgericht über die geplante Umbenennung entschieden habe, so der US-Präsident.

Hintergrund ist ein monatelanger Rechtsstreit: Trump wollte seinen eigenen Namen an der Fassade anbringen lassen, scheiterte aber vor Gericht. Ein Richter entschied, dass nur der US-Kongress den Namen des Kulturzentrums ändern darf.

Beschleunigte Berufung beantragt

Das Justizministerium fordert nun ein beschleunigtes Berufungsverfahren. Solange der Streit um die Namensrechte nicht geklärt ist, sollen auch keine Renovierungsarbeiten stattfinden, drohte Trump auf Truth Social.

Im Kennedy Centers im Herzen Washingtons werden traditionell alle Genres von Theater, Tanz und Musik gezeigt. Die Kultureinrichtung wurde nach dem früheren US-Präsidenten John F. Kennedy (1917-1963) benannt.

Im Dezember 2025 hatte Trump das Kennedy Center in Trump Kennedy Center umbenannt. Trump entliess mehrere Mitglieder des Kuratoriums und übernahm den Vorsitz. Die Umbenennung führte zu grossem Protest unter Kulturschaffenden. Zahlreiche Künstler und Künstlerinnern sagten Auftritte ab.