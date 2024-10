Nach Einsatz in der Schweiz Razzia bei Erfinder der Suizidkapsel in den Niederlanden

Nach dem Tod einer 64-jährigen Amerikanerin in einer Sarco-Suizidkapsel in Schaffhausen hat die niederländische Polizei das Büro des Erfinders Philip Nitschke in Haarlem durchsucht. Mehrere Computer und Prototypen wurden beschlagnahmt.