Nach einem Drohnenabsturz steht in der Sperrzone von Tschernobyl der Wald auf 1100 Hektar in Flammen. Die Feuerwehr bekämpft das Feuer unter schweren Bedingungen.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Drohnenabsturz löst grossen Waldbrand in Tschernobyls Sperrzone aus

Feuer breitet sich auf 1100 Hektar aus, Wind erschwert Löscharbeiten

Keine erhöhte Radioaktivität laut ukrainischem Katastrophenschutzministerium festgestellt

Marian Nadler Redaktor News

In der Sperrzone von Tschernobyl im Norden der Ukraine ist nach dem Absturz einer Drohne ein grosser Waldbrand ausgebrochen. Das teilte das ukrainische Katastrophenschutzministerium am Freitag auf seinem Telegram-Kanal mit. Eine erhöhte Radioaktivität wurde zum jetzigen Zeitpunkt nicht festgestellt.

Das Feuer brannte am Freitag auf einer Fläche von 1100 Hektar. Windböen behinderten die Arbeiten der Feuerwehrleute. In einigen Gebieten, in denen das Feuer wütet, herrscht zudem Minengefahr.