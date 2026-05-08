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Nach Drohnenabsturz
Grosser Waldbrand in Tschernobyl-Sperrzone ausgebrochen

Nach einem Drohnenabsturz steht in der Sperrzone von Tschernobyl der Wald auf 1100 Hektar in Flammen. Die Feuerwehr bekämpft das Feuer unter schweren Bedingungen.
Publiziert: 10:55 Uhr
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In der Sperrzone rund um die Ruine des Atomkraftwerks Tschernobyl wütet ein grosser Waldbrand.
Foto: AP

Darum gehts

KI-generiert, redaktionell geprüft
  • Drohnenabsturz löst grossen Waldbrand in Tschernobyls Sperrzone aus
  • Feuer breitet sich auf 1100 Hektar aus, Wind erschwert Löscharbeiten
  • Keine erhöhte Radioaktivität laut ukrainischem Katastrophenschutzministerium festgestellt
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Marian NadlerRedaktor News

In der Sperrzone von Tschernobyl im Norden der Ukraine ist nach dem Absturz einer Drohne ein grosser Waldbrand ausgebrochen. Das teilte das ukrainische Katastrophenschutzministerium am Freitag auf seinem Telegram-Kanal mit. Eine erhöhte Radioaktivität wurde zum jetzigen Zeitpunkt nicht festgestellt.

Das Feuer brannte am Freitag auf einer Fläche von 1100 Hektar. Windböen behinderten die Arbeiten der Feuerwehrleute. In einigen Gebieten, in denen das Feuer wütet, herrscht zudem Minengefahr.

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