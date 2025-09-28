DE
Nach dreijähriger Bauzeit
China eröffnet die höchste Brücke der Welt

Nach dreijähriger Bauzeit und Kosten von rund 224 Millionen Franken ist die Huajiang Grand Canyon Bridge fertiggestellt. Mit 625 Metern Höhe und 1420 Metern Spannweite verkürzt sie die Fahrtzeit durch die Huajiang-Schlucht von zwei Stunden auf wenige Minuten.
Nach dreijähriger Bauzeit ist sie endlich fertig.
Darum gehts

  • Höchste Brücke der Welt in China eröffnet, verkürzt Fahrtzeit erheblich
  • Brücke überspannt Huajiang-Schlucht in der Provinz Guizhou mit 625 Metern Höhe
  • Baukosten belaufen sich auf rund 240 Millionen Euro, Bauzeit betrug drei Jahre
Daniel MacherRedaktor News

Die höchste Brücke der Welt ist in der südwestchinesischen Provinz Guizhou für den Verkehr freigegeben worden. Die Höhe vom Flussbett bis zur Fahrbahn der Huajiang Grand Canyon Bridge beträgt laut der staatlichen Nachrichtenagentur Xinhua 625 Meter. Dies entspricht in etwa der Höhe des Shanghai Tower (632 Meter), dem höchsten Wolkenkratzer der Volksrepublik China. Die Hauptspannweite der Hängebrücke bemisst 1420 Meter. Durch sie soll sich die Fahrtzeit durch die Huajiang-Schlucht in der bergigen Provinz Guizhou von etwa zwei Stunden auf nur wenige Minuten verkürzen.

Der Bau des Mega-Infrastrukturprojekts dauerte drei Jahre. Die Kosten belaufen sich laut Berichten chinesischer Staatsmedien auf über zwei Milliarden Renminbi (rund 224 Millionen Franken).

18 der 20 höchsten Brücken der Welt stehen auf chinesischem Territorium. Doch der Bau solch riesiger Infrastrukturprojekte gilt wegen der hohen Kosten als durchaus umstritten: Die Lokalprovinzen in der Volksrepublik China sind teils hoch verschuldet, was zunehmend das Wirtschaftswachstum des Landes bremst. Die Provinz Guizhou zählt zu den am höchsten verschuldeten Regionen des Landes.

