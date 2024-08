1/4 Donald Trump wird am Mittwoch erstmals wieder unter freiem Himmel sprechen.

Unter verschärften Sicherheitsvorkehrungen betritt US-Präsidentschaftskandidat Donald Trump (78) am Mittwoch zum ersten Mal seit dem versuchten Mordanschlag am 13. Juli eine Bühne unter freiem Himmel. AFP-Reporter beobachteten, wie eine Glasscheibe um das Podest aufgebaut wurde, auf dem Trump am Abend (Ortszeit) sprechen sollte. Der Secret Service hatte Trump nach dem Anschlag von Auftritten unter freiem Himmel abgeraten.

Während einer Wahlkampfkundgebung am 13. Juli hatte Trump einen Anschlag nur knapp überlebt, er wurde von einer Kugel am rechten Ohr getroffen. Ein Mann im Publikum wurde getötet, zwei weitere Teilnehmer der Kundgebung wurden schwer verletzt. Der mutmassliche Täter, Thomas Matthew Crooks (†20), wurde von einem Scharfschützen des Secret Service erschossen.

«Wir werden nicht aufgeben»

Seitdem war Trump bei rund einem Dutzend Veranstaltungen in Hallen aufgetreten. «Wir werden die Kundgebungen im Freien nicht aufgeben», sagte er Ende Juli vor Anhängern im Bundesstaat Pennsylvania. Der Secret Service äusserte sich – wie aus Sicherheitsgründen üblich – nicht zu den verschärften Sicherheitsvorkehrungen am Mittwoch.

Trump und sein Vizekandidat J.D. Vance (40) sprechen am Abend (Ortszeit) vor Anhängern in einem Luftfahrt-Museum unter freiem Himmel in North Carolina. Der Auftritt in dem womöglich wahlentscheidenden Swing State gilt als Gegenprogramm zum Parteitag der Demokraten, bei dem Trumps Rivalin Kamala Harris (59) am Donnerstag formell ihre Nominierung als Präsidentschaftskandidatin annehmen wird.