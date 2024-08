Trump enthüllt Zukunftspläne für Sohn Barron

1/6 Hat seinen Highschool-Abschluss in der Tasche: Barron Trump bei seiner Abschlussfeier im Mai.

Er ist stolz auf seinen Sohn Barron (18): «Er war immer ein sehr guter Schüler, er ist klug», sagt Donald Trump (78) zur «New York Post». Im Mai hat der jüngste Sohn des Ex-Präsidenten seinen Highschool-Abschluss gemacht.

Der ehemalige Präsident war gemeinsam mit Ex-First-Lady Melania Trump (54) an Barrons Abschlussfeier an der Oxbridge Academy in West Palm Beach dabei, nachdem Trump die Erlaubnis erhalten hatte, eine Pause von seinem «Schweigegeld»-Prozess in Manhattan einzulegen.

Anschliessend erklärte er, dass sein Sohn an vielen Universitäten angenommen worden sei. Für welche er sich aber schlussendlich entscheidet, war bislang unklar.

Er gibt seinem Vater Politik-Ratschläge

Jetzt hat Donald Trump aber erklärt, welche Pläne er hat. Der 18-Jährige wird an eine Universität im US-Bundesstaat New York gehen. Konkreter wollte er erstmal nicht werden. Auch, welche Fächer er belegen wird, ist noch unklar.

Allerdings scheint sich der über zwei Meter grosse Trump-Sprössling für Politik zu interessieren. Manchmal gebe er ihm sogar Ratschläge, so Trump. «Manchmal sagt er mir: ‹Dad, das ist, was du tun musst›», sagte der Ex-Präsident bereits in einem früheren Interview.

Barron Trump nahm auch an einer Wahlkampfkundgebung von Trump in Florida teil, war aber im Juli nicht an der Präsidentschaftsnominierung seines Vaters auf dem Parteitag der Republikaner aufgetaucht, nachdem Melanias Büro erklärt hatte, er habe «bereits andere Verpflichtungen».

Donald Trump selbst schloss 1968 die University of Pennsylvania ab, im Hauptfach hatte er Wirtschaftswissenschaften belegt.