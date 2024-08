1/11 Donald Trump findet, dass jeder Amerikaner eine Bibel besitzen sollte. Für 60 Dollar gibts die «einzige vom Präsidenten unterstützte» Bibel.

Immobilien, Golfplätze und Schönheitswettbewerbe – all das und noch viel mehr spült Donald Trump ordentlich Geld aufs Konto. Er verdient auch noch Geld, indem er Bücher verkauft.

Der ehemalige US-Präsident verkauft aber nicht irgendein Buch. Wie er selber sagt, verkauft er sein «Lieblingsbuch» – die Bibel. Übers Internet vertreibt er die «einzige von Präsident Trump unterstützte Bibel», wie der Werbeslogan anpreist.

Bibel mit diversen Extras

Trump findet, dass jeder Amerikaner eine Bibel zu Hause haben sollte. Am besten seine «Greenwood Bible». Was das knapp 60 Franken teure Buch so speziell macht, sind die Ergänzungen, die Trump an der Bibel hat vornehmen lassen.

Neben den üblichen Bibeltexten enthält die Trump-Bibel zusätzlich die amerikanische Verfassung, die bekannten zehn Zusatzartikel, auch als «Bill of Rights» bekannt, die Unabhängigkeitserklärung und das Treuegelöbnis gegenüber der Nation. Obendrauf gibts noch den Song von Lee Greenwood «God Bless the USA».

Unterschriebenes Buch der Bücher kostet 1000 Dollar

Wie die «New York Times» schreibt, habe Trump bisher 300'000 Dollar mit dem Bibelverkauf verdient. Wie viele Personen sich ein von Trump signiertes Exemplar gesichert haben, welches für 1000 Dollar extra erhältlich ist, ist nicht gelistet.

Neben der Heiligen Schrift verkauft der Ex-Präsident auch das Buch «Briefe an Trump». Eine Sammlung persönlicher Schriften von Promis, die ihm über die Jahre geschrieben haben. Neben den Briefen finden sich zu den jeweiligen Personen auch Anmerkungen und Anekdoten von Trump selber.

Beim Ex-Bürgermeister von San Francisco, Willie Brown, schreibt Trump, dass sie, als sie gemeinsam auf Reisen waren, eine Notlandung mit einem Helikopter erlebt hätten. Willie Brown dementierte den Vorfall. Nate Holden aus Kalifornien hingegen behauptete, er sei damals mit Trump im Helikopter unterwegs gewesen. Über 4,5 Millionen US-Dollar soll Trump dieses Buch bereits eingebracht haben.

Mehr Bücher und zahlreiche Fernsehauftritte

Wer wissen will, wie man selber zu viel Geld kommt, könnte an seinem Buch «Think Like A Champion» interessiert sein. In 50 Kurzessays erfährt man mehr über Trumps Geschäftsphilosophie und erhält Tipps, um reich zu werden. Dieses Buch soll Trump allerdings nur um die 5000 bis 15'000 Dollar eingebracht haben.

Da verdiente er deutlich mehr durch seine kurzen Auftritte in Hollywood-Filmen wie «Kevin – Allein in New York», «Zoolander» oder in der Fernsehserie «Die Nanny». In den über dreissig Produktionen spielte er meistens sich selbst und erhielt für seine Leistung jährlich über 110'000 Dollar.

Hotels, Casinos und ein Kinderkarussell

Das toppt aber noch nicht, was der Republikaner mit einem Karussell im Central Park verdient. Jährlich sollen ihm die Rössli 558'518 Dollar einfahren. Die Stadt New York kündigte 2021 jedoch an, die Verträge mit Trump für das Karussell und die Eisbahn im Park aufzulösen. Grund dafür war der Sturm aufs Kapitol am 6. Januar 2021. Man wolle «keine Geschäfte mit Aufrührern», hiess es.

Das meiste Geld macht der 78-Jährige aber nach wie vor mit Immobiliengeschäften in New York, zahlreichen Hotels und Casinos. Nach neusten Berechnungen des «Forbes Magazine» soll sich Trumps Gesamtvermögen auf rund 2,3 Milliarden Dollar belaufen.