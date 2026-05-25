In Rennes wurde am Sonntag die Leiche eines zwölfjährigen Jungen am Fluss Vilaine entdeckt. Ein nasses Handtuch war um seinen Hals gewickelt. Die Polizei hat Mordermittlungen eingeleitet und einen 16-Jährigen festgenommen.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft In Rennes wurde ein toter Zwölfjähriger am Fluss Vilaine gefunden

Ein 16-Jähriger wurde im Zusammenhang mit dem Tod festgenommen

Der Junge war mit Freunden zum Angeln verabredet, genaue Umstände unklar

Daniel Macher Redaktor News

In der nordfranzösischen Stadt Rennes ist am Ufer des Flusses Vilaine die Leiche eines zwölfjährigen Jungen entdeckt worden. Nach Angaben der Staatsanwaltschaft haben die Behörden Mordermittlungen eingeleitet. Die Umstände des Todes sind derzeit noch unklar, eine Beteiligung Dritter gilt jedoch als mögliche Erklärung.

Der Junge wurde am Sonntagnachmittag in einem Gebüsch nahe dem Fluss gefunden. Laut Ermittlern war ein nasses Handtuch sehr fest um seinen Hals gewickelt. Trotz rascher Reanimationsversuche konnten die Rettungskräfte das Kind nicht mehr retten.

16-jähriger festgenommen

Ein Fischer hatte zuvor die Polizei alarmiert, nachdem er in der Nähe Kinderschreie gehört hatte. Kurz darauf entdeckten Einsatzkräfte den leblosen Körper des Buben. Die Polizei sicherte am Abend umfangreiche Spuren in der Umgebung, auch im Bereich einer nahegelegenen Wohnanlage.

Im Rahmen der Ermittlungen wurde inzwischen ein 16-jähriger Jugendlicher festgenommen, wie der «Tagesspiegel» auf Berufung der Staatsanwaltschaft berichtet.

Mit Freunden zum Fischen verabredet

Nach bisherigen Erkenntnissen könnte der Junge zuvor gemeinsam mit zwei weiteren Jugendlichen unterwegs gewesen sein, um zu angeln. Auch die Mutter des Opfers gab gegenüber Ermittlern an, ihr Sohn habe sich mit Freunden zum Fischen verabredet. Was danach geschah, ist bislang ungeklärt.

Die Nachricht vom Tod des Kindes sorgt in der Nachbarschaft für Bestürzung. Anwohner sprechen von einem «Schock» und beschreiben das Quartier als ruhige Gegend nahe dem Stadtzentrum.

Die Ermittlungen der zuständigen Kriminalpolizei dauern an.