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Polizei ist mit Grossaufgebot vor Ort
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Mutter steckt Baby (†) in Ofen:Polizei ist mit Grossaufgebot vor Ort

Angeblich mit Kinderbett verwechselt
Mutter steckt Baby (†) in den Ofen – 13 Jahre Haft

In Kansas City fanden Polizisten im Februar 2024 ein totes Baby im Ofen. Wie die Mutter des Säuglings behauptete, habe sie den Ofen mit dem Kinderbett verwechselt. Es begannen umfangreiche Ermittlungen gegen die Mutter. Nun wurde sie zu 13 Jahren Haft verurteilt.
Publiziert: vor 51 Minuten
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Aktualisiert: vor 49 Minuten
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Mariah T. (28) hat ihre Tochter im Ofen gebacken. Sie hat nach eigenen Angaben den Ofen mit dem Kinderbett verwechselt.
Foto: Jackson County
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Janine EnderliRedaktorin News

Horror in den USA: Die junge Mutter Mariah T.* (28) aus dem US-Bundesstaat Missouri hat ihre einen Monat alte Tochter Za’Riah M.* in den Ofen gelegt – das Baby verbrannte. Eigentlich hätte der Säugling nur einen Mittagsschlaf machen sollen. Doch T. hat nach eigenen Angaben den Ofen mit dem Kinderbett verwechselt. Die Einsatzkräfte konnten nur noch den Tod des Mädchens feststellen.

«Mein Säugling atmet nicht mehr»: Dieser Notruf erreichte die Einsatzzentrale in Kansas City am 10. Februar 2024. Die Einsatzkräfte rückten sofort aus. Was sie im Haus vorfanden, ist ein Schock. Ein Baby, gerade einmal einen Monat alt, mit Verbrennungen am ganzen Körper. Nach polizeilichen Angaben habe das Kind einen Body getragen, der mit der Windel bereits verschmolzen war. Die Windel war verbrannt, die Kleidung schwarz. 

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Anklage und Verteidigung schliessen Deal

Nach dem Fund nahmen die Behörden umfangreiche Ermittlungen auf. Zunächst ermittelten die Behörden wegen Mordes. Im Laufe des Verfahrens beschlossen Staatsanwaltschaft und Verteidigung. T. legte ein Schuldgeständis ab. Sie erklärte, das Wohl ihres Kindes gefährdet und dessen Tod verursacht zu haben. Die Staatsanwaltschaft liess den Vorwurf des Mordes daraufhin fallen. 

Mittlerweile steht das Strafmass fest. Die 28-Jährige wurde zu 13 Jahren Haft verurteilt. 

* Namen bekannt 

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