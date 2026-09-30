Um auf eine Bahamas-Kreuzfahrt gehen zu können, liess eine Mutter aus Florida kurzerhand ihre vier Kinder tagelang allein zu Hause. Die Kinder – darunter ein Säugling – versteckten sich im Badezimmer. Es ist nicht der erste schockierende Fall dieser Art.

Mutter lässt ihre vier Kinder für Bahamas-Kreuzfahrt in den USA allein zu Hause

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft USA: Mutter aus Florida lässt vier Kinder allein für Bahamas-Kreuzfahrt

Polizei findet Kinder versteckt im Badezimmer, nun alle in Pflegefamilien untergebracht

Mutter droht Verfahren wegen vierfacher Vernachlässigung von Schutzbefohlenen

Sandra Marschner Redaktorin News-Desk

Um jeden Preis wollte eine Mutter (29) aus dem US-Bundesstaat Florida Ende September mit dem Kreuzfahrtschiff auf die Bahamas reisen. Auch die Betreuung ihrer vier Kinder wollte sich die US-Amerikanerin Nathalie B.* dabei offenbar nicht in den Weg stellen lassen. Sie liess die Kinder – darunter einen zweimonatigen Säugling und ein zweijähriges Kind – kurzerhand allein zu Hause. Mehrere US-Medien berichteten über den Vorfall.

Währenddessen amüsierte sich die 29-Jährige vom 25. September bis zum 28. September auf ihrem Kreuzfahrttrip. Erst als der Vater des Säuglings misstrauisch wurde, nachdem er einen Whatsapp-Beitrag von B. zur gebuchten Reise gesehen hatte, flog der Vorfall auf, berichtet der Sender ABC. Er kontaktierte die Polizei. Die Beamten stiessen in der verschlossenen Wohnung auf die vier zurückgelassenen Kinder, die sich im Badezimmer versteckt hatten.

Mutter droht Verfahren wegen Kindesvernachlässigung

Die 29-Jährige hatte dem Vater gegenüber zuvor behauptet, sie würde die Kinder bei ihrer Urgrossmutter abgeben. Diese sagte der Polizei, dass B. die Kinder jedoch nie bei ihr vorbeigebracht habe. Wie die britische Boulevardzeitung «Daily Mail» berichtet, soll B. ihrem Bruder vom Kreuzfahrtschiff aus ein SMS geschickt haben. Er solle am Wochenende nach den Kindern sehen.

Direkt nach der Rückkehr des Kreuzfahrtschiffs nahm die Polizei Nathalie B. fest. Am Dienstag fand eine Gerichtsanhörung statt. Der 29-Jährigen droht ein Verfahren wegen vierfacher Vernachlässigung von Schutzbefohlenen. Die Verdächtige wies die Vorwürfe über ihren Anwalt zurück.

«So etwas kann man sich nicht ausdenken», sagte Richterin Mindy Glazer laut dem Sender NBC bei der Anhörung. Glazer betonte: «Diese armen Kinder waren drei Tage lang allein zu Hause. Ich bin einfach nur dankbar, dass diesen Kindern nichts Schlimmeres zugestossen ist.» Die Behörden gaben an, dass die Kinder in Sicherheit und in Pflegefamilien untergebracht wurden.

Dass Eltern ihre Kinder zurücklassen, um sich selbst in den Ferien oder auf Feiern zu amüsieren, ist kein Einzelfall. Drei weitere, gut dokumentierte Fälle:

Mutter geht auf Kreuzfahrt – und lässt Kinder (8 und 6) zurück

Auch die US-Amerikanerin Lakesha W.* amüsierte sich im April 2024 auf einer Kreuzfahrt – und liess dafür ihre Kinder im Alter von sechs und acht Jahren allein zurück. Nachbarn alarmierten die Polizei, nachdem W. mit Koffern abgereist und tagelang nicht zurückgekehrt war. «Die Wohnung war völlig durcheinander und überall lagen Müll und Essensreste herum», hiess es in einem Polizeibericht. Zudem soll es nach Urin gestunken haben.

Die Kinder wurden in die Obhut ihrer Tante übergeben, während W. nach ihrer Rückkehr wegen zweifacher Kindesgefährdung angeklagt und festgenommen wurde.

Eltern lassen Kinder alleine zu Hause – und fliegen nach Ägypten

Um den Geburtstag der Mutter zu feiern, flog ein italienisches Ehepaar im März nach Sharm el-Sheikh in Ägypten. Ihre fünf Kinder liessen sie zu Hause. Die minderjährigen Geschwister mussten also weiter zur Schule gehen, allein den Alltag meistern und sich auch noch um die insgesamt neun Hunde und Katzen kümmern. Wie italienische Medien berichteten, sollen die Kinder im Alter zwischen 8 und 17 Jahren gewesen sein. Aufgeflogen war die ganze Sache durch eine aufmerksame Lehrerin eines der Kinder.

Mädchen verhungert, weil Mutter tagelang Partys feiert

Ein besonders schrecklicher Fall von Kindesvernachlässigung ereignete sich im Dezember 2019. Die damals 19-jährige Verphy K.* liess ihre erst 20 Monate alte Tochter tagelang allein in der Wohnung in Brighton zurück, während sie selber mit Freunden in London feierte. Beinahe sieben Tage lang war das kleine Mädchen auf sich alleine gestellt, ohne dass sich jemand um sie gekümmert hätte. Dann starb die Tochter von K. – verwahrlost und am Ende verhungert. 2021 gestand K. schliesslich die Tat.

* Namen bekannt