Mutmasslicher Russland-Spion in Deutschland gefasst

Darum gehts
- In Deutschland wurde ein Ukrainer wegen geheimdienstlicher Agententätigkeit verhaftet
- Er soll Informationen über Panzer, Munition und Explosivstoffe gesammelt haben
- Dabei handelt es sich um militärisch relevante Informationen
Janine EnderliRedaktorin News
Ein mutmasslicher Russland-Spion ist in Deutschland verhaftet worden. Vadym Y.* soll militärisch relevante Informationen weitergegeben haben, berichten deutsche Medien unter Berufung auf das Bundeskriminalamt.
Der Ukrainer soll Informationen um die Produktion von Panzern, Munition und Explosivstoffen gesammelt haben.
Ihm wird geheimdienstliche Agententätigkeit vorgeworfen.
*Name bekannt