Mutmasslicher Russland-Spion in Deutschland gefasst

In Deutschland ist ein Ukrainer wegen mutmasslicher Spionage für Russland verhaftet worden. Er soll militärisch relevante Informationen zur Produktion von Panzern, Munition und Explosivstoffen gesammelt und weitergegeben haben.

Darum gehts In Deutschland wurde ein Ukrainer wegen geheimdienstlicher Agententätigkeit verhaftet

Er soll Informationen über Panzer, Munition und Explosivstoffe gesammelt haben

Dabei handelt es sich um militärisch relevante Informationen

Janine Enderli Redaktorin News

Ein mutmasslicher Russland-Spion ist in Deutschland verhaftet worden. Vadym Y.* soll militärisch relevante Informationen weitergegeben haben, berichten deutsche Medien unter Berufung auf das Bundeskriminalamt.

Der Ukrainer soll Informationen um die Produktion von Panzern, Munition und Explosivstoffen gesammelt haben.

Ihm wird geheimdienstliche Agententätigkeit vorgeworfen.

*Name bekannt