Die israelische Luftwaffe hat einen massiven Angriff gegen mutmassliche Ziele der Huthi-Miliz im Jemen geflogen. Die Armee bestätigte die Luftschläge auf Telegram.

1/2 Bei den Angriffen starben mindestens zwei Menschen. Foto: Screenshot X / @Currentreport1

Darum gehts Israel greift Huthi-Ziele im Jemen an, darunter militärische Anlagen in Sanaa

Angriffe als Reaktion auf Raketen- und Drohnenangriffe der Huthi gegen Israel

Mehr als zehn israelische Kampfflugzeuge im Einsatz, Ziele bis 2000 km entfernt

Unter anderem sind im Rahmen der Angriffe Ziele in der Hauptstadt Sanaa getroffen worden. So etwa eine militärische Anlage in einem Areal, in dem sich der Präsidentenpalast befindet, wie das israelische Militär in seinem Telegram-Kanal mitteilt. Weitere Ziele seien zwei Elektrizitätswerke und ein Treibstofflager gewesen, die der Versorgung der Huthi-Miliz dienten.

Das Militär begründete die jüngsten Luftschläge mit Raketen- und Drohnenangriffen, welche die Huthi-Miliz in letzter Zeit gegen Israel gestartet hatte. Beim jüngsten Raketenangriff am Freitagabend habe die mit dem Iran verbündete Miliz vermutlich erstmals Streumunition eingesetzt, teilte das israelische Militär am Sonntag mit. Die israelische Luftabwehr hatte die Geschosse abgefangen. Auch so gut wie alle früheren Raketen- und Drohnenangriffe aus dem Jemen hatte Israel abgewehrt.

Mehr als zehn Kampfflugzeuge im Einsatz

Augenzeugen in Sanaa berichteten von heftigen Explosionen. Einige der getroffenen Energieeinrichtungen, wie etwa eines der E-Werke und das Treibstofflager, beschrieben sie als Anlagen mit ziviler Funktion. Ob Menschen getötet oder verletzt wurden, war zunächst nicht klar. Der von den Huthi kontrollierte Fernsehsender Al-Masirah bestätigte, dass ein E-Werk und ein Treibstofflager getroffen wurden. Bei dem Angriff seien zwei Menschen getötet und fünf weitere verletzt worden, gab der Sender bekannt. Zivilschutzeinheiten seien im Einsatz, um die Flammen zu löschen.

Aus israelischen Militärkreisen verlautete, dass bei dem Angriff mehr als zehn Kampfflugzeuge der Luftwaffe im Einsatz gewesen seien. Die Maschinen seien mehrmals in der Luft betankt worden. Die Ziele befanden sich demnach in Entfernungen von bis zu 2.000 Kilometern von der israelischen Grenze – etwa 5,5 Flugstunden entfernt.

Seit Beginn des Krieges zwischen Israel und der islamistischen Hamas im Gazastreifen im Oktober 2023 greifen die Huthi Israel immer wieder mit Raketen und Drohnen an – nach eigenen Angaben als Ausdruck ihrer Solidarität mit der Hamas. Israel greift im Gegenzug Ziele im Jemen an, die es nach eigenen Angaben in einem Zusammenhang mit den militärischen Aktivitäten der Huthi sieht.