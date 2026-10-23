Drohnen-Trümmer legen Moskauer Flughafen lahm

Trümmerteile von ukrainischen Drohnen schränken am Freitagnachmittag den Flugverkehr am Flughafen Scheremetjewo in Moskau ein.

Natalie Zumkeller Redaktorin News

Ein Bild vom Moskauer Flughafen Scheremetjewo zeigt die Überreste einer ukrainischen Drohne, die auf dem Gelände des wichtigsten russischen Luftverkehr-Knotenpunkts liegen. Seit Donnerstagnacht wurden knapp 20 Drohnen über den Flughäfen in Moskau abgefangen.

Der Flugverkehr ist seither eingeschränkt, laut der russischen Luftfahrtbehörde Rosawiazija soll er am Freitagnachmittag dann ganz ausgesetzt worden sein. Betroffen sind neben Scheremetjewo auch die beiden anderen Flughäfen in der Hauptstadt, Wnukowo und Domodedowo. Die Räumlichkeiten wurden teils evakuiert.

Auch Schukowski, eine Stadt rund 35 Kilometer südöstlich von Moskau, musste ihren Flughafen temporär schliessen.