- Hurrikan Melissa erreicht Jamaika – mehrere Todesopfer gemeldet
- Langsame Fortbewegung und extreme Windgeschwindigkeiten machen Melissa besonders gefährlich
- Windgeschwindigkeiten von bis zu 300 km/h
Historische Kirche zerstört
In der jamaikanischen Stadt Black River hat Hurrikan Melissa besonders heftig gewütet. Dort wurde auch die historische St. John Parish zerstört, wie Videoaufnahmen vom Dienstag zeigen. Auch andere Gebäude wurden teils komplett zerstört. Dächer wurden von Häusern gerissen, Strommasten umgestürzt – auf den Strassen der Stadt liegen überall Trümmerteile herum.
Melissa zieht mit Kategorie 3 auf Kuba zu
Hurrikan Melissa hat sich leicht zu einem Sturm der Kategorie 3 mit maximalen anhaltenden Windgeschwindigkeiten von 205 km/h abgeschwächt. Das teilte das National Hurricane Center (NHC) mit.
Demnach bleibt Melissa voraussichtlich ein starker Hurrikan, wenn er über Kuba zieht. Aktuell befindet sich der Hurrikan mit einer Geschwindigkeit von rund 16 km/h nur 80 Meilen (rund 128 Kilometer) südwestlich von Guantanamo, und wird laut dem NHC voraussichtlich innert weniger Stunden auf die Südküste Kubas treffen. Über 735'000 Menschen wurden bereits evakuiert, sagte der kubanische Präsident Miguel Díaz-Canel (65) bei einer Ansprache am Dienstagabend.
Doch die Auswirkungen des Hurrikans schien schon zu spüren. Überschwemmungen haben bereits im Land begonnen. Niederschlagsmengen liegen bei 25 bis 50 Zentimetern im Osten Kubas. Vereinzelt gibt es sogar über 60 Zentimeter. Sturzfluten und Erdrutsche drohen, warnt das NHC. Entlang der Südostküste sind Sturmfluten von bis drei Metern über dem normalen Gezeitenniveau weiterhin möglich.
Im Verlauf des Mittwochs wird der Sturm Richtung Südosten zu den Bahamas ziehen und in der Nähe von Bermuda vorbeiziehen, heisst es weiter.
Jamaika droht bereits die nächste Katastrophe
Hurrikan Melissa ist über Jamaika hinweggefegt und hat grosse Schäden in weiten Teilen des Landes angerichtet. Doch nun berichtet der Wetterdienst von den nächsten Unwettern. In den nächsten Tagen sei in Teilen Jamaikas mit Niederschlagsmengen zwischen 38 und 76 Zentimetern zu rechnen, berichtet die Zeitung «The Gleaner» unter Berufung auf den Wetterdienst. Das wäre in der Spitze so viel Niederschlag wie am vergangenen Dienstag.
Besonders in Bergregionen sei mit viel Regen zu rechnen. Das ist wiederum besonders heikel. Es seien schwere Sturzfluten und Erdrutsche zu erwarten.
Flughafen schwer beschädigt
Während sich Kuba bereits für Hurrikan Melissa wappnet, werden auf Jamaika immer mehr schwere Schäden bekannt. Ein Video auf X zeigt, wie der Sangster International Airport in Montego Bay schwer in Mitleidenschaft gezogen wurde.
Noch ist das gesamte Ausmass der Schäden noch nicht absehbar. Auf Jamaika ist es gerade kurz vor 1 Uhr nachts. Melissa dürfte aber gerade im Westen und Süden schwere Schäden angerichtet haben.
Regionen abgeschnitten: Stromausfälle in Jamaika durch Melissa
Hurrikan Melissa hat laut NetBlocks, einer Organisation zur Überwachung des Internets, auch die Stromversorgung in Jamaika beeinträchtigt.
Wie Desmond McKenzie, Minister für Kommunalverwaltung und Gemeindeentwicklung, am Dienstag mitteilte, waren mehr als 530'000 Menschen auf Jamaika ohne Strom. Das entspricht etwa einem Fünftel der Gesamtbevölkerung.
Laut NetBlocks sorgten vor allem die starken Winde für enorme Schäden an der Strom- und Kommunikationsinfrastruktur. Viele Teile des Landes sind nach wie vor von Kommunikation und Strom abgeschnitten.
Am späten Dienstag sei aufgrund der Auswirkungen des Hurrikans Melissa die Internetanbindung auf nur 30 Prozent des normalen Niveaus gesunken.
Erschwert wird die Situation dadurch, dass der Westen Jamaikas weitgehend unzugänglich ist. Der Journalist und Sturmjäger Jonathan Petramala hofft gegenüber CNN, dass die Regierung und Freiwillige bis zum Morgen in der Lage sein werden, Bäume und Stromleitungen zu beseitigen, um Hilfe in abgeschnittene Regionen bringen zu können.
«Es ist ein Wettlauf gegen die Zeit, denn mit jedem Tag, der verstreicht, leiden nicht nur die Verletzten und Hilfsbedürftigen, sondern es verteilt sich auch die Aufmerksamkeit der Weltöffentlichkeit sehr schnell. Das kann sich wirklich auf die Hilfslieferungen auswirken», sagte er gegenüber dem Sender.
Regen und Überschwemmungen auf Kuba – das macht Melissa jetzt
In seinem letzten Lagebericht von 4 Uhr Schweizer Zeit hat das National Hurricane Center (NHC) ein Update zum Hurrikan gegeben. «Melissa wird wieder stärker, wenn sie sich Ostkuba nähert.» Es sei mit einem «schweren Hurrikan» zu rechnen. Es gilt eine Hurrikan-Warnung für Granma, Santiago de Cuba, Guantanamo, Holguin und Las Tunas.
Zuletzt befand sich Melissa etwa 175 Kilometer südwestlich von Guantanamo in Kuba und bewegte sich mit 15 km/h auf Guantanamo zu. Die maximalen Windgeschwindigkeiten lagen bei 215 km/h. Ein weiteres Update des NHC ist noch ausstehend.
Videos auf X zeigen schon jetzt heftige Regenfälle auf Kuba. In Santiago de Cuba kam es zu ersten Überschwemmungen infolge schwerer Regenfälle.
Ganze Region «unter Wasser»: Schwere Schäden in Jamaika
Der Hurrikan Melissa hinterliess nach Angaben der jamaikanischen Regierung schwere Schäden. Zur möglichen Zahl der Opfer gibt es noch keine offiziellen Informationen. Erst am Mittwochmorgen dürfte sich das ganze Ausmass der Katastrophe zeigen. In Jamaika ist es jetzt kurz nach 22 Uhr in der Nacht.
«Ich habe noch keine verlässlichen Informationen über Tote, aber angesichts der Schäden durch den Hurrikan der Kategorie 5 gehen wir davon aus, das Menschen ihr Leben verloren haben», sagte Ministerpräsident Andrew Holness dem US-Fernsehsender CNN.
Die Behörden rechneten mit schwerer Verwüstung. «Das ist eine der schlimmsten Erfahrungen, die wir je gemacht haben», sagte der Minister für lokale Verwaltung, Desmond McKenzie.
Krankenhäuser und Brücken wurden den Behördenangaben zufolge durch den Hurrikan beschädigt. Wassermassen schoben sich durch die Strassen. Der Sturm liess Bäume und Strommasten umstürzen. Zahlreiche Strassen wurden dadurch blockiert. Die Region St. Elizabeth im Südwesten des Landes stehe «unter Wasser», sagte McKenzie. Dort seien die Schäden erheblich.
Der Sturm hat sich leicht abgeschwächt und zieht aktuell nach Kuba weiter. Mehr dazu liest du im vorherigen Tickereintrag.
Melissa zieht weiter nach Kuba
Während ganz Jamaika wegen Melissa zum Katastophengebiet erklärt wurde, zieht der Hurrikan weiter nach Kuba. Der Sturm dürfte um Mitternacht (Ortszeit) mit Stärke 4 oder 3 in Südostkuba auf die Küste treffen. Dort ist man seit vielen Jahren an schwere Stürme gewöhnt und deshalb weit besser vorbereitet.
Dennoch droht eine weitere Katastrophe: Nachdem sich die Winde etwas abgeschwächt haben, steht nun die Wasserbedrohung im Vordergrund. Bis zu 600 mm Niederschlag werden in manchen Regionen erwartet, berichtet der Sender CNN.
So viel Wasser in steilem Gelände kann lebensbedrohliche Sturzfluten und Erdrutsche auslösen. Doch an der Küste gibt es eine noch grössere Gefahr: Eine Sturmflut mit meterhohen Wellen. Diese Art von Sturmflut kann das Meerwasser weit ins Landesinnere treiben und könnte die Küstenstädte im Südosten überschwemmen.
Premier erklärt ganz Jamaika zum Katastrophengebiet
Noch ist das Ausmass der Schäden in Jamaika nicht voll ersichtlich. Doch die Verwüstungen müssen schwer sein. Die Regierung hat die gesamte Insel zum Katastrophengebiet erklärt. Das teilte Ministerpräsident Andrew Holness auf der Plattform X mit.
«Dies gibt der Regierung die Handhabe, um unsere Reaktion auf Hurrikan Melissa zu koordinieren», schrieb Holmes. Zudem werde die Anordnung zur Verhinderung von Preiswucher erneuert, so der Premierminister weiter.
Ganz Jamaika fürchtet sich vor dem Desaster-Dienstag. Mit Hurrikan Melissa erreicht ein Wirbelsturm der höchsten Stärke 5 die Küste der Karibikinsel.
Laut dem National Hurricane Center (NOAA) wird Melissa in diesem Jahr der stärkste Sturm auf der Welt. In einem. Am Dienstagmorgen übertraf die Intensität des Sturms die von Hurrikan Katrina im Jahr 2005. Bis zum Vormittag verstärkte sich Melissa noch einmal – nur wenige Kilometer von Jamaika entfernt. Der Hurrikan habe inzwischen eine Höchstgeschwindigkeit von 300 km/h erreicht, heisst es in einem Update des NOAA. Das sind nur 8 km/h weniger als der Atlantikrekord in dieser Hinsicht, schreibt die «Washington Post»
Wie die Deutsche Presse-Agentur (dpa) unter Berufung auf Meteorologen berichtet, könnte der Monster-Hurrikan sogar zum stärksten Wirbelsturm werden, der den Karibikstaat seit Beginn der Aufzeichnungen im Jahr 1851 je erreicht hat.
Melissa ist nicht wie jeder andere Hurrikan. Blick erklärt in drei Punkten, was das Wetterphänomen so gefährlich macht.
Langsam und zerstörerisch
Melissa bewegt sich mit 4,8 Kilometern pro Stunde extrem langsam, sorgt gleichzeitig aber für Windgeschwindigkeiten von bis zu 300 km/h. Zudem bringt Melissa auch noch Starkregen. Es wird befürchtet, dass der Hurrikan aufgrund seiner Langsamkeit länger als andere Hurrikane im selben Gebiet bleiben könnte – und so deutlich mehr Zerstörung anrichten wird.
Die Jamaikaner müssen sich auf Überschwemmungen, Erdrutsche und katastrophale Sturzfluten einstellen. Wie ABC News berichtet, wurden in der Karibik bereits sieben Tote gemeldet – drei Tote auf Jamaika, drei in Haiti und eine verstorbene Person in der Dominikanischen Republik. Die jamaikanischen Behörden zählten zudem mehr als 15 Verletzte.
Kleine Inseln besonders anfällig
Das Kinderhilfswerk Unicef hat für den Katastrophenfall bereits Hilfsgüter vorportioniert, wie es am Montag mitteilte. «Kleine Inselstaaten sind immer in besonderem Masse anfällig für extreme Klimaereignisse», sagte Roberto Benes, Unicef-Regionaldirektor für Lateinamerika und die Karibik.
Das liegt einerseits an der regionalen Lage. Tropische und subtropische Regionen sind besonders häufig von Wirbelstürmen betroffen. Hinzu kommt, dass die kleine Grösse der Inselstaaten bedeutet, dass ein Extremereignis wie Melissa oft das gesamte Staatsgebiet oder grosse Teile davon bedroht. Für die Bevölkerung gibt es kaum Ausweichmöglichkeiten.
Auch die Infrastruktur ist der Naturgewalt oft schutzlos ausgesetzt, da sich Häuser, Strassen und Co. oft nur wenige Meter über dem Meeresspiegel befinden. Schutzmassnahmen wie Deiche sind auf den Karibikinseln kaum vorhanden.
Deutlich höhere Windgeschwindigkeiten
In einem Artikel der «Washington Post» beschreibt der Meteorologe Matthew Cappucci (28) den Moment, als er mit einem Messflugzeug ins Auge des Hurrikans flog. «An allen Seiten ragen gewaltige Gewitterwolken hoch empor. Nur wenige Kilometer in jede Richtung tobt ein höllisches Monster, das überlebensfeindliche Bedingungen schafft.»
Eine passende Formulierung, die sich auch im Vergleich der Windgeschwindigkeiten widerspiegelt. Bei Melissa fallen die Windgeschwindigkeiten deutlich höher aus als bei ihren Vorgängerinnen und Vorgängern. Hurrikan Beryl brachte es im Juli 2024 auf bis zu 230 km/h, Hurrikan Erin traf die Dominikanische Republik mit bis zu 222 km/h. Schon bei diesen beiden Wetterextremen gab es mehrere Todesopfer.