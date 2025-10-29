Melissa zieht mit Kategorie 3 auf Kuba zu

Hurrikan Melissa hat sich leicht zu einem Sturm der Kategorie 3 mit maximalen anhaltenden Windgeschwindigkeiten von 205 km/h abgeschwächt. Das teilte das National Hurricane Center (NHC) mit.

Demnach bleibt Melissa voraussichtlich ein starker Hurrikan, wenn er über Kuba zieht. Aktuell befindet sich der Hurrikan mit einer Geschwindigkeit von rund 16 km/h nur 80 Meilen (rund 128 Kilometer) südwestlich von Guantanamo, und wird laut dem NHC voraussichtlich innert weniger Stunden auf die Südküste Kubas treffen. Über 735'000 Menschen wurden bereits evakuiert, sagte der kubanische Präsident Miguel Díaz-Canel (65) bei einer Ansprache am Dienstagabend.

Foto: AFP

Doch die Auswirkungen des Hurrikans schien schon zu spüren. Überschwemmungen haben bereits im Land begonnen. Niederschlagsmengen liegen bei 25 bis 50 Zentimetern im Osten Kubas. Vereinzelt gibt es sogar über 60 Zentimeter. Sturzfluten und Erdrutsche drohen, warnt das NHC. Entlang der Südostküste sind Sturmfluten von bis drei Metern über dem normalen Gezeitenniveau weiterhin möglich.

Im Verlauf des Mittwochs wird der Sturm Richtung Südosten zu den Bahamas ziehen und in der Nähe von Bermuda vorbeiziehen, heisst es weiter.