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Moderator Paul Amar enthüllt Informationen von Protesten
Französischer Moderator weiss
«Geschäfte, die Juden gehörten, wurden angezündet…»
Der französische Moderator Paul Almar beobachtet die Proteste des Landes und stellt enthüllt Informationen.
Publiziert: 11:48 Uhr
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