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Französischer Moderator weiss
«Geschäfte, die Juden gehörten, wurden angezündet…»

Der französische Moderator Paul Almar beobachtet die Proteste des Landes und stellt enthüllt Informationen.
Publiziert: 11:48 Uhr
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