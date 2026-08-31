Am Sonntagnachmittag ist ein Schweizer Töfffahrer bei Lenzkirch (D) bei einem Verkehrsunfall schwer verletzt worden. Noch am Unfallort erlag er seinen Verletzungen.

Sandra Marschner Redaktorin News-Desk

Am Sonntag gegen 15.35 Uhr kam es auf der K 4969 im Bereich Dresselbach-Grünwald (D) bei Lenzkirch (D) zu einem schweren Verkehrsunfall, heisst es in einer Medienmitteilung des Polizeipräsidiums Freiburg. Ein 32-jähriger Schweizer Töfffahrer verlor aus bislang unbekannter Ursache die Kontrolle über sein Fahrzeug und kollidierte mit einem am Fahrbahnrand befindlichen Verkehrszeichen.

Der Töfffahrer erlitt hierbei schwere Verletzungen. Trotz umgehend eingeleiteter Rettungsmassnahmen erlag er noch an der Unfallstelle seinen Verletzungen.

Die Verkehrspolizei Freiburg hat die Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen.