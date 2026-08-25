DE
FR
Konto & Einstellungen
Blick+
Schweiz
Ausland
Sport
Meinung
Politik
Wirtschaft
People
Digital
Gesellschaft
Leben
Mobil
Community
Video
Social
Newsletter
Podcasts
E-Paper
Mehr
Impressum
DE
FR
Abonnieren
Home
Ausland
Massenschlägerei auf Capri: Touristen gegen Ladenbesitzer
Mit Fäusten und Stühlen
Touristen und Ladenbesitzer prügeln in Capri aufeinander ein
Chaos auf Capri! Eine Touristengruppe gerät mit Souvenirladenbesitzern in eine Schlägerei. Es wird so wild, dass sogar Stühle fliegen.
Publiziert: 16:40 Uhr
Teilen
Kommentieren
Lea Haberl
Video-Redaktorin Blick
Zerstörung durch Touristen
0:48
Jetzt droht ihm Knast
Tourguide kritzelt auf 4000 Jahre alte Pyramide
0:53
Im Nationalpark Lake Mead
Touristen zerstören Millionen Jahre alte Felsen
2:03
Vandalismus in Italien
Deutscher Tourist beschädigt Neptunbrunnen in Florenz
Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
Meistgelesen