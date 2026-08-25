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Mit Fäusten und Stühlen
Touristen und Ladenbesitzer prügeln in Capri aufeinander ein

Chaos auf Capri! Eine Touristengruppe gerät mit Souvenirladenbesitzern in eine Schlägerei. Es wird so wild, dass sogar Stühle fliegen.
Publiziert: 16:40 Uhr
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Zerstörung durch Touristen
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