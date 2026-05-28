Drei Tanker im Schwarzen Meer angegriffen

Drohnenangriffe auf drei Tanker im Schwarzen Meer nahe der türkischen Nordküste. Noch ist unklar, woher der Angriff kam.

Janine Enderli Redaktorin News

Die Spannungen reissen nicht ab: Wie die Schifffahrtsagentur Tribeca mitteilte, wurden am Donnerstag in der Nähe der Nordküste der Türkei Drohnenangriffe auf drei Tanker im Schwarzen Meer gemeldet. Dies meldet die Nachrichtenagentur Reuters.

Der unter der Flagge von Palau fahrende und mit Ballast beladene Tanker James II befand sich zum Zeitpunkt des Vorfalls etwa 80 km nördlich des Turkeli-Gebiets im Schwarzen Meer, so die Agentur.

Immer wieder Drohnenangriffe auf Tanker

Die Tanker Altura und Velora, die unter der Flagge von Sierra Leone und ohne Ladung unterwegs waren, wurden Berichten zufolge in einem nahegelegenen Gebiet während einer Schiff-zu-Schiff-Operation angegriffen, teilte die Agentur zudem mit.

Sowohl Russland als auch die Ukraine haben seit Beginn der gross angelegten Invasion Russlands in der Ukraine vor mehr als vier Jahren häufig die Häfen und Tanker des jeweils anderen angegriffen. Keines der beiden Länder übernahm sofort die Verantwortung für den neu gemeldeten Angriff.