Ein 74-jähriger Brasilianer wurde nach 11 Tagen Suche im dichten Amazonas-Regenwald gefunden. Er schlug sich bravourös durch, um zu überleben.

Darum gehts Der 74-jährige Janarino Ferreira dos Santos, der Alzheimer hat und auf einem Auge blind ist, verirrte sich am 10. November bei einem Familienausflug nördlich von Macapá im Amazonasgebiet

Der pensionierte Landwirt ernährte sich von Buriti-Früchten, trank Quellwasser und richtete sich mit Açaí-Palmblättern Ruheplätze ein

Nach elf Tagen fand ein Rettungsteam den verwirrten Mann dank seiner Fussspuren; an der Suche waren auch Militärangehörige beteiligt, und der Gerettete kam ins Spital

Yannick Weber Blick Newsdesk

Der Wald ist dort so dicht, dass man nur wenige Meter weit sieht. Janarino Ferreira dos Santos machte diese bittere Erfahrung in den vergangenen Tagen im brasilianischen Amazonasgebiet. Der 74-Jährige, auf einem Auge blind und an Alzheimer erkrankt, war am 10. November verschwunden, nachdem er sich bei einem Familienausflug nördlich der Stadt Macapá im Norden Brasiliens verirrt hatte.

Es wurden umfangreiche Suchmassnahmen eingeleitet, mit Suchen am Boden und Überflügen. Sogar Militärangehörige halfen mit. Und als die Hoffnung schwand, geschah das Wunder: Nach elf Tagen wurde er am vergangenen Freitag schliesslich von einem Rettungsteam gefunden. Bilder zeigen den Mann ohne Kleider und verwirrt, aber am Leben. Er wurde inzwischen ins Spital gebracht.

Er lief im Kreis

Die vom brasilianischen Medium G1 befragten Rettungskräfte analysierten die Spuren, die in der Nähe des Fundorts des pensionierten Landwirts entdeckt worden waren. Als Nahrung dienten ihm die essbaren Früchte der Buriti-Palmen, auch Buriti-Palmen genannt. Er fand einige Wasserquellen, aus denen er trinken konnte. Mithilfe von Açaí-Palmblättern richtete er sich Schlaf- und Ruheplätze her.

Dank seiner Fussspuren konnte Janarino aufgespürt werden. «Er ging im Kreis. Die Abdrücke zeigten, dass er immer wieder hin und her ging. In diesem Moment waren wir sicher, dass er sich noch in der Umgebung befand», sagt ein Retter und führt diesen Weg auf die durch seine Alzheimer-Erkrankung ausgelöste Desorientierung zurück. Den Spuren folgend, konnten sie den älteren Herrn ausfindig machen.