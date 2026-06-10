In Oberbayern kam es zu einem schweren Busunfall: Ein Reisebus mit Schulkindern kollidierte mit einem Linienbus. Mindestens 20 Personen wurden verletzt, ein Kind musste reanimiert werden.

Janine Enderli Redaktorin News

Schlimmer Unfall in Oberbayern: Bei einem Zusammenprall von zwei Bussen sind laut der Polizei mehrere Menschen verletzt worden. Ein Reisebus mit Schulkindern sei bei Hebertshausen (Landkreis Dachau) mit einem Linienbus kollidiert, teilte die Polizei mit.

Nach Informationen von «Bild» sind bei dem Crash mindestens 20 Menschen verletzt worden. Ein Kind soll von Rettungskräften reanimiert werden. Aktuell fänden «umfangreiche Rettungsmassnahmen» statt.

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