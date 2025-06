Milliardenstrasse mit Umweg Hartnäckiger Hausbesitzer zwingt Planer zum Umdenken

Nach 23 Jahren Bauzeit wurde die umstrittene Heads of the Valleys-Strasse in Wales eröffnet. Ein Anwohner kämpfte erfolgreich gegen den Abriss seines Hauses, musste aber einen Teil seines Gartens opfern.

Publiziert: vor 5 Minuten