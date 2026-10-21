Militärflugzeug in Frankreich abgestürzt

Im Osten Frankreichs ist in der Nacht auf Mittwoch ein Militärflugzeug abgestürzt. Das Wrack wurde nahe dem früheren Luftwaffenstützpunkt Toul-Rosières gefunden. Zur Zahl der Insassen wollen die Behörden informieren.

Mattia Jutzeler Redaktor News

Grosse Suchaktion in Frankreich. In der Nacht auf Mittwoch ist im Osten des Landes ein Militärflugzeug abgestürzt. Das berichten mehrere französische Medien übereinstimmend. Demnach stürzte das Flugzeug gegen 22.30 Uhr zwischen den Städten Nancy und Pont-à-Mousson ab.

Mehrere Zeugen schilderten dem Radiosender Magnum La Radio, dass sie um diese Zeit eine laute Explosion hörten und einen Feuerball sahen. Rettungstruppen durchsuchten die ländliche Gegend die ganze Nacht lang. Helikopter und Drohnen waren im Einsatz. Das Flugzeugwrack wurde kurz vor 6 Uhr morgens unweit des ehemaligen Luftwaffenstützpunkts Toul-Rosières gefunden. Unbestätigten Berichten zufolge wurden bereits Stunden zuvor Trümmerteile und menschliche Überreste gefunden.

Die französische Armee bestätigte gegenüber France Info, dass die Leiche eines Piloten geborgen wurde. Der zweite Pilot der Maschine werde weiterhin vermisst. Am Mittwoch ist für 9 Uhr eine Pressekonferenz angesetzt, in der die Behörden über den aktuellen Stand der Suche informieren wollen.