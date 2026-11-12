In Tapachula ist erneut eine Karawane mit rund 2000 Menschen Richtung USA gestartet. Viele setzen auf eine Kursänderung in Washington, doch Trumps neuer Stabschef Stephen Miller steht für harte Abschiebungen.

Darum gehts Rund 2000 Migranten aus Zentralamerika ziehen von Tapachula im Süden Mexikos Richtung USA los

Nach dem Sieg der Demokraten im Kongress hoffen viele auf Lockerungen der US-Einwanderungspolitik

Migrationsaktivist Luis García Villagrán erwartet keinen Kurswechsel, Trump beruft Stephen Miller

Pauline Bouillon Redaktorin News Desk

Rund 2000 Migranten marschieren wieder in Richtung USA. Wie die Zeitung «El Informador» berichtet, brach der Treck am Dienstag im südmexikanischen Tapachula an der Grenze zu Guatemala auf. Die Menschen stammen aus Honduras, El Salvador, Guatemala und Nicaragua.

Eine Woche zuvor hatten die Demokraten bei den Zwischenwahlen die Kontrolle über beide Kammern des US-Kongresses zurückgewonnen. Viele Migranten wittern nun ihre Chance: Sie spekulieren darauf, dass Präsident Donald Trump seine strenge Einwanderungspolitik lockern muss.

20 Dollar in der Tasche

«Vielleicht gibt man uns jetzt eine Chance, ins Land zu kommen», sagt der Nicaraguaner Álvaro José Vanegas Estrada gegenüber der Nachrichtenagentur EFE. Er habe seine Familie und seine Arbeit zurückgelassen und sei mit gerade einmal 20 Dollar losgezogen.

Andere Teilnehmer appellieren an die mexikanische Präsidentin Claudia Sheinbaum (64). Sie bitten darum, die Karawane friedlich passieren zu lassen. Viele wollen zunächst den Norden Mexikos erreichen, um dort Arbeit zu finden und auf mögliche Veränderungen in den USA zu warten.

Hardliner wird Stabschef

Doch die Rechnung könnte nicht aufgehen. Der mexikanische Migrationsaktivist Luis García Villagrán rechnet nicht mit einem grundlegenden Kurswechsel in Washington. Im Gegenteil: US-Präsident Donald Trump (80) holte nach der Wahlschlappe ausgerechnet Hardliner Stephen Miller (41) als neuen Stabschef ins Weisse Haus – den Architekten seiner knallharten Abschiebepolitik.