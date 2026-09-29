Blutige Messerattacken in Arnheim: Am Dienstagabend wurden im Zentrum der niederländischen Stadt mehrere Menschen verletzt. Die Polizei nahm drei Verdächtige fest. Ein Streit soll den Angriffen vorausgegangen sein.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Mehrere Messerattacken in Arnheim, Niederlande, am Dienstagabend nahe Hauptbahnhof

Polizei nahm mindestens drei Verdächtige fest, Ursache noch unklar

Mindestens ein Verletzter wurde ins Krankenhaus gebracht

Guido Felder Ausland-Redaktor

Bei mehreren Messerattacken im Zentrum von Arnheim (NL) wurden am Dienstagabend nahe dem Hauptbahnhof mehrere Menschen verletzt. Die Tatorte erstreckten sich über die Wielakkerstraat, den Korenmarkt und den Willemsplein. Den Angriffen war offenbar ein heftiger Streit vorausgegangen.

Die Polizei war mit zahlreichen Streifenwagen im Grosseinsatz und nahm mindestens drei Tatverdächtige fest. Mindestens ein Verletzter wurde per Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht. Die genauen Hintergründe sind noch unklar, die Ermittlungen dauern an.