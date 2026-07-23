Schock im Einkaufszentrum Milaneo in Stuttgart: Eine 46-jährige Frau wurde bei einer Messerattacke schwer verletzt.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Frau (46) bei Messerattacke im Milaneo Stuttgart schwer verletzt

Polizei riegelt Einkaufszentrum ab, Täter weiterhin flüchtig

Keine akute Gefahr laut Polizei, Hintergründe noch unklar

Johannes Hillig Redaktor News

Grosser Polzei-Einsatz im Einkaufszentrum Milaneo in Stuttgart: Eine Frau (46) ist am Donnerstag bei einer Messerattacke schwer verletzt worden. Die Polizei hat das Gebäude umgehend abgeriegelt und fahndet nach dem flüchtigen Täter, wie «Bild» berichtet.

Beamte durchkämmen das Zentrum, da nicht ausgeschlossen ist, dass sich der Angreifer noch in den Räumlichkeiten aufhält. Derweil kümmert sich der Rettungsdienst um das Opfer. «Wir gehen derzeit davon aus, dass sie mit einem Messer verletzt wurde», sagt ein Polizeisprecher zu «Bild».

Trotz des Grosseinsatzes besteht laut Polizei keine akute Gefahr für die Bevölkerung. Die genauen Hintergründe der Tat sind bislang unklar.