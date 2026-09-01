Bei einem blutigen Angriff am Times Square wurde eine Frau tödlich verletzt. Auch die Täterin ist tot.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Frau attackiert am Times Square zwei Personen mit Messer

Polizei erschiesst Angreiferin nach erfolglosem Einsatz von Tasern

Verdächtige soll an psychischer Erkrankung gelitten haben

Gabriel Knupfer Redaktor News

Blutige Attacke am weltberühmten Times Square in New York: Am Montag stach eine Frau (†49) unvermittelt auf zwei Personen ein. Eine Passantin (†32) wurde beim Angriff tödlich verletzt, wie die «NY Post» berichtet. Ein Mann (68) ringt im Spital ums Überleben.

Die Polizei versuchte die messerschwingende Verdächtige zuerst mit Tasern zu stoppen, wie Videos in den sozialen Medien zeigen. Als die Angreiferin trotzdem auf die Polizisten losging, schossen diese. Die Frau starb wenig später im Spital.

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Die Behörden gehen nicht von einem terroristischen Motiv aus. Laut Quellen der Zeitung hatte die Frau eine Vorgeschichte psychischer Erkrankungen. Ob es sich bei den Opfern um Touristen handelte, ist noch nicht bekannt.