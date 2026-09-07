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Merz massiv unter Druck
Krisensitzung beim Kanzler – um 13.30 Uhr muss er vor die Presse

Es wird wohl der schwierigste Gang seiner Kanzlerschaft: Die AfD hat bei der Landtagswahl in Sachsen-Anhalt abgeräumt, die CDU hat sich hingegen halbiert. Nun muss Bundeskanzler und CDU-Chef Friedrich vor die Kameras treten – und sich ungemütlichen Fragen stellen.
Publiziert: vor 35 Minuten
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Friedrich Merz trifft zur Krisensitzung mit seinem Spitzenkandidaten Sven Schulze (rechts) ein.
Foto: AFP

Darum gehts

KI-generiert, redaktionell geprüft
  • CDU-Wahl-Debakel in Sachsen-Anhalt: Kanzler Merz erklärt Niederlage heute Mittag
  • Führende Politiker wie Merz und Klingbeil könnten Konsequenzen tragen
  • Pressekonferenz von Merz: Blick überträgt live ab 13.30 Uhr
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Janine EnderliRedaktorin News
vor 45 Minuten

Merz mit dramatischen Worten: «CDU in Grundfesten erschüttert»

Der AfD-Erfolg in Sachsen-Anhalt erschüttert auch die Bundes-CDU. Kanzler und CDU-Chef Friedrich Merz zeigte sich laut ​«Bild»​ während einer Sitzung mit seinen Fraktionskollegen entsetzt und spricht von einer «tektonischen Erschütterung unseres Parteiensystems». Die CDU habe die Wahl «dramatisch verloren». 

Dann kündigt Merz an: «Wir können nicht zur Tagesordnung übergehen. Auch nicht in der Bundesregierung.» Was Merz genau damit meint, wird er ab 13.30 Uhr in einer Pressekonferenz darlegen. Blick wird den Auftritt live tickern. 

Ende des Livetickers

Es sind schwierige Stunden: Nach dem Wahl-Debakel der CDU in Sachsen-Anhalt muss Bundeskanzler Friedrich Merz (70) am Montagmittag vor die Presse treten und die Niederlage erklären. Zuvor treffen sich die Spitzen von CDU und SPD zu Krisensitzungen. 

Die grösste Frage, die im Raum steht: Gibt es führende Politiker, die persönliche Konsequenzen für sich ziehen? Klar ist: Merz und den Parteivorsitzenden der SPD, Lars Klingbeil und Bärbel Bas, droht eine schonungslose Abrechnung. 

Blick wird den Auftritt von Friedrich Merz live ab 13.30 Uhr begleiten. 

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