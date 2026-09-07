Merz mit dramatischen Worten: «CDU in Grundfesten erschüttert»

Der AfD-Erfolg in Sachsen-Anhalt erschüttert auch die Bundes-CDU. Kanzler und CDU-Chef Friedrich Merz zeigte sich laut ​«Bild»​ während einer Sitzung mit seinen Fraktionskollegen entsetzt und spricht von einer «tektonischen Erschütterung unseres Parteiensystems». Die CDU habe die Wahl «dramatisch verloren».

Dann kündigt Merz an: «Wir können nicht zur Tagesordnung übergehen. Auch nicht in der Bundesregierung.» Was Merz genau damit meint, wird er ab 13.30 Uhr in einer Pressekonferenz darlegen. Blick wird den Auftritt live tickern.