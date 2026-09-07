Darum gehts
- CDU-Wahl-Debakel in Sachsen-Anhalt: Kanzler Merz erklärt Niederlage heute Mittag
- Führende Politiker wie Merz und Klingbeil könnten Konsequenzen tragen
- Pressekonferenz von Merz: Blick überträgt live ab 13.30 Uhr
Merz mit dramatischen Worten: «CDU in Grundfesten erschüttert»
Der AfD-Erfolg in Sachsen-Anhalt erschüttert auch die Bundes-CDU. Kanzler und CDU-Chef Friedrich Merz zeigte sich laut «Bild» während einer Sitzung mit seinen Fraktionskollegen entsetzt und spricht von einer «tektonischen Erschütterung unseres Parteiensystems». Die CDU habe die Wahl «dramatisch verloren».
Dann kündigt Merz an: «Wir können nicht zur Tagesordnung übergehen. Auch nicht in der Bundesregierung.» Was Merz genau damit meint, wird er ab 13.30 Uhr in einer Pressekonferenz darlegen. Blick wird den Auftritt live tickern.
Es sind schwierige Stunden: Nach dem Wahl-Debakel der CDU in Sachsen-Anhalt muss Bundeskanzler Friedrich Merz (70) am Montagmittag vor die Presse treten und die Niederlage erklären. Zuvor treffen sich die Spitzen von CDU und SPD zu Krisensitzungen.
Die grösste Frage, die im Raum steht: Gibt es führende Politiker, die persönliche Konsequenzen für sich ziehen? Klar ist: Merz und den Parteivorsitzenden der SPD, Lars Klingbeil und Bärbel Bas, droht eine schonungslose Abrechnung.
Blick wird den Auftritt von Friedrich Merz live ab 13.30 Uhr begleiten.