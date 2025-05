Alle waren sie da: Ehefrau Charlotte, die Töchter Constanze und Carola, Freunde und Weggefährten, um den grossen Moment des Friedrich Merz (69) mitzuerleben. Sogar Ex-Kanzlerin Angela Merkel (70), die ihrem CDU-Parteikollegen jahrelang im Licht stand und ihn zuletzt wegen seiner radikalen Migrationsideen scharf kritisierte, sass artig auf der Ehrentribüne, um der Wahl des 10. Deutschen Bundeskanzlers live beizuwohnen.

Doch daraus wurde am Dienstagmorgen nix. Merz ist im ersten Wahlgang kurz nach 10 Uhr morgens spektakulär gescheitert. Das gabs in der deutschen Geschichte noch nie. Deutschland begeht im allerdümmsten Moment politische Selbstkastration. Für den Noch-immer-nicht-Kanzler ist das peinlich, für Deutschland ärgerlich, für uns in Europa schlichtweg gefährlich!

Eigentlich hätte es für Merz locker reichen müssen. Seine Koalition aus SPD und CDU/CSU besetzt 328 der 630 Parlamentssitze. Trotzdem verpasste Merz das absolute Mehr um 6 Stimmen. Man rechne: 18 Verbündete müssen bei der geheimen Wahl den politischen Dolch in den langen Rücken des konservativen Hünen gestossen haben.

So unbeliebt ist Merz

Waren es enttäuschte CDUler, die ihm all die links-liberalen Geschenke an die sozialdemokratische Koalitionspartnerin (Lockerung der Migrationspolitik, Milliarden für grüne Projekte, Aufhebung der Schuldenbremse) übelnahmen? Waren es enttäuschte Weggefährten, die trotz Ministerposten-Hoffnungen leer ausgingen?

Oder waren es SPD-Abgeordnete, die diesen Friedrich mit seiner Vergangenheit beim Vermögensgiganten Blackrock und seiner zuweilen hochnäsigen Art einfach nicht riechen können? Im Politiker-Beliebtheitsranking der «Bild» ist Merz zuletzt auf den katastrophalen 13. Rang abgesackt. Nur noch rund ein Drittel der Deutschen mögen ihn. Friedrich der Allerletzte, sozusagen.

Die Gründe für sein Scheitern sind letztlich zweitrangig. Die Folgen umso dramatischer. Für Merz selbst ist die Nicht-Wahl am womöglichen Ende seiner jahrzehntelangen politischen Karriere ein Schlag ins einst stolze Gesicht. Für Deutschland, das nach dem Scheitern der Ampel-Regierung seit Monaten keine handlungsfähige Regierung mehr hat, geht die politische Zitterpartie weiter – mit üblen wirtschaftlichen Folgen, wie der Absturz der deutschen Börse am Dienstagmorgen zeigt.

Für uns in Europa aber ist die Vakanz an der Spitze der mächtigsten Nation des Kontinents eine Katastrophe. Wir bräuchten starke Figuren, die mit Entschlossenheit und einem klaren Mandat gegen all jene Kräfte wirken, die uns im Osten angreifen und im Inneren mit ihrer Propaganda und ihrer Hetze zu spalten versuchen. Merz hätte als deutscher Kanzler diese Rolle spielen können, oder sie mindestens mit all seiner Kraft spielen wollen.

Nichts wirds mit seiner Frankreich-Reise

Am Mittwoch schon wäre er nach Paris zu Präsident Emmanuel Macron (47) gereist und dann gleich weiter nach Polen zu Regierungschef Donald Tusk (68). Deutschland im engen Austausch mit Partner Frankreich, Deutschland nah an der Seite mit dem verbündeten Polen. Das wären die Bilder gewesen, die Merz am Tag eins seiner Kanzlerschaft nach Moskau (und ja, auch nach Washington) hätte schicken wollen. Doch die beiden Reisen sind vorerst aufgeschoben. Statt Bilder der Stärke ein desolates Bildnis der Schwäche. Ob es noch am Dienstag zu einem zweiten Wahlgang kommt, blieb vorerst unklar.

Die AfD fordert in Deutschland schon mal Neuwahlen. Merz solle zurücktreten, sagt Alice Weidel (46), die Chefin der vom deutschen Verfassungsschutz neuerdings als «gesichert rechtsextrem» eingestuften Partei.

Friedrich Merz wird das nicht tun. Er wird weiter kämpfen, bis er sein grosses Kanzler-Ziel doch noch erreicht hat. Scheitert er auch im zweiten Wahlgang, gibts irgendwann einen dritten. Da reicht ihm eine einfache Mehrheit für den Einzug ins Kanzleramt. Die hat er auf sicher. Wie lange er sich mit all den offenkundigen Judassen in seiner Koalition aber im zittrigen Amt halten kann, ist eine ganz andere Frage.