Ein Erdbeben der Stärke 5,5 erschütterte am Donnerstag die Phlegräischen Felder in Kampanien. In ganz Neapel waren die Erschütterungen spürbar. Verängstigte Menschen flüchteten auf die Strassen.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Erdbeben in Neapel am Donnerstagmorgen, Stärke 4,4, deutlich spürbar

Menschen flüchteten panisch auf die Strassen, viele wurden unsanft geweckt

Dauer: Mehrere Minuten, betroffen: ganze Stadt und umliegende Gemeinden

Janine Enderli Redaktorin News

Am Donnerstagmorgen erschütterte ein Erdbeben die Phlegräischen Felder in der italienischen Region Kampanien – daraufhin war ein starkes Beben in ganz Neapel zu spüren. Zunächst wurde die Intensität des Bebens mit 4,4 angegeben. Die Erschütterungen waren in allen Stadtteilen von Neapel und in vielen Gemeinden in der Provinz zu spüren.

Das Erdbeben dauerte offenbar mehrere Minuten an. Menschen rannten laut «Corriere della Sera» auf die Strassen.

In den sozialen Medien berichten zahlreiche Bewohner der Stadt, unsanft von dem Beben geweckt worden zu sein.