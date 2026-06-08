Grossbrand in London ausgebrochen

In London kämpfen 100 Feuerwehrleute gegen einen Grossbrand. Dichter Rauch dringt aus einem Gebäude, das unweit der Tower Bridge liegt. Die Feuerwehr warnt, das Gebiet zu meiden. Der Bahnverkehr ist gestört.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft In London brennt ein Recycling-Zentrum nahe Bermondsey, 15 Feuerwehrwagen im Einsatz

Rund 100 Feuerwehrleute kämpfen gegen starken Rauch, Anwohner sollen Fenster schliessen

Zugverkehr beeinträchtigt, Feuerwehr bittet Öffentlichkeit, das Gebiet zu meiden

Janine Enderli Redaktorin News

In London ist ein riesiger Brand ausgebrochen, der den Einsatz von fünfzehn Feuerwehrwagen erforderlich macht. Aus einem Gebäude im Viertel Bermondsey, in der Nähe einer wichtigen Bahnlinie, quillt dichter Rauch auf, wie Aufnahmen in den sozialen Medien zeigen. Das betroffene Quartier liegt unweit der Tower Bridge und London Bridge am Südufer der Themse.

Rund 100 Feuerwehrleute wurden zum Einsatzort gerufen, um den Brand zu bekämpfen. Die Londoner Feuerwehr hat die Öffentlichkeit gebeten, «das Gebiet während des laufenden Einsatzes zu meiden». Aufgrund der starken Rauchentwicklung in der Gegend wird den Anwohnern zudem empfohlen, Fenster und Türen geschlossen zu halten.

Zudem sind mehrere Zugverbindungen beeinträchtigt. Ersten Berichten zufolge ist das Feuer in einem Recycling-Zentrum ausgebrochen.