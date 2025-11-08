Schwerer Busunfall in Weil am Rhein: Ein Linienbus kam bei der Einkaufs-Insel von der Fahrbahn ab. Es gibt Medienberichten zufolge mehrere Verletzte. Einsatzkräfte sind vor Ort, der Bereich um die Einkaufs-Insel wurde grossräumig abgesperrt.

Ein Tiktok-Video zeigt den Unfallort. Foto: Screenshot @lucerinjo

Darum gehts Schwerer Busunfall in Weil am Rhein (D), Berichte von mehreren Verletzte und einem Todesopfer

Linienbus kam von Fahrbahn ab, Einsatzkräfte und Helikopter vor Ort

Feuerwehr wurde um 13.30 Uhr alarmiert, Bereich grossräumig abgesperrt

Marian Nadler Redaktor News

Im Bereich der Friedensbrücke hat sich in Weil am Rhein (D) am Samstagmittag ein schwerer Busunfall ereignet. Die Polizei Freiburg bestätigte auf Blick-Anfrage einen entsprechenden Einsatz.

Bei dem Unfall sei eine Person getötet und mehrere Menschen verletzt worden, so ein Sprecher. «Der Bus hat erst mehrere Autos gestreift und dann mehrere Personen erfasst.» Weitere Informationen sollen im Rahmen einer Pressemitteilung bekannt gegeben werden. Medienberichten zufolge war der Linienbus bei der Einkaufs-Insel von der Fahrbahn abgekommen.

Unfallstelle grossräumig abgesperrt

In einem auf Tiktok geposteten Video waren diverse Einsatzkräfte und -wagen zu sehen. Auch ein Helikopter kreiste über der Unfallstelle.

Die Feuerwehr Weil am Rhein schrieb auf Facebook, sie wurde um 13.30 Uhr alarmiert. «Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei sind derzeit im Einsatz auf der Hauptstrasse zwischen Insel und Dreiländergalerie.» Der Bereich sei grossräumig abgesperrt worden, darunter auch die Friedensbrücke. Die Bevölkerung wurde aufgefordert, die Einsatzstelle zu meiden.

+++ Update folgt. +++