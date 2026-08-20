Pyrotechnik-Firma explodiert in Österreich

Heftige Explosion im österreichischen Winzendorf. Am Mittwochmittag knallte es in einer Pyrotechnik-Firma, das Hauptgebäude wird zerstört. Eine schwer verletzte Person konnte gerettet werden, Feuerwehrleute kämpfen gegen die Flammen.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Explosion in Pyrotechnik-Firma in Winzendorf, Niederösterreich, führt zu Grossbrand

Hauptgebäude zerstört, eine Person schwer verletzt, Ursache noch unklar

Einsatz von mehreren Feuerwehren, Brand mittlerweile «gut im Griff»

Mattia Jutzeler Redaktor News

Ein heftiger Knall erschüttert am Mittwochmittag die Gemeinde Winzendorf in Niederösterreich. Kurze Zeit später steigt eine riesige Rauchsäule über einem Gebäude auf. In einer Pyrotechnik-Firma ist es zu einer Explosion gekommen. Laut ersten Informationen der Zeitung «Krone» wurde das Hauptgebäude der Firma in die Luft gejagt. Die Explosion sorgte für einen Brand auf dem Gelände.

Viele Einsatzkräfte von mehreren Feuerwehren sind noch immer vor Ort und kämpfen gegen die Flammen. Man habe den Brand nun bereits «gut im Griff», betont Richard Berger vom Bezirksfeuerwehrkommando Wiener Neustadt. Das Feuer hätte bereits stark eingedämmt werden können.

Eine Person konnte schwer verletzt gerettet werden. Ob noch weitere Menschen bei der Explosion verwundet wurden, ist momentan unklar. Die «Krone» schreibt von mehreren Verletzten. Auch ist noch nicht bekannt, ob giftige Stoffe aus der Feuerwerksproduktion im Rauch enthalten sind.