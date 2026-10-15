An einer Schule in Bend, im US-Bundesstaat Oregon, kam es am Donnerstag zu einer Schiesserei. Unter den Kindern gibt es mehrere Opfer. Der Täter wurde erschossen. Aber von wem?

Guido Felder Ausland-Redaktor

Es handelt sich laut CNN um die Silver Rail Grundschule. Sie wurde umgehend abgeriegelt. Für die Schüler und Familien wurde ein Treffpunkt eingerichtet.

Der Schütze war bereits in der Schule erschossen worden, als die Polizei gegen 13 Uhr am Tatort eintraf, sagte Sheila Miller, Sprecherin der Polizei von Bend. Wer ihn getötet hat, ist noch unklar, aber es «könnte ein Unbeteiligter gewesen sein», sagte Miller unter Verweis auf die laufenden Ermittlungen.

Laut der Polizei gibt es mehrere Verletzte. CBS spricht von mehreren Toten. Vermutlich befinden sich Kinder darunter. In Oregon sind Kinder an Grundschulen zwischen 5 und 11 Jahre alt.

Polizei und Rettungskräfte waren mit einem Grossaufgebot vor Ort, darunter Polizeifahrzeugen, Krankenwagen und der Feuerwehr. Die Polizei hat eine Pressekonferenz angekündigt.

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