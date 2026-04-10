Busunglück auf Kanaren-Insel La Gomera – ein Toter

Bei einem schweren Busunglück auf der spanischen Insel La Gomera hat ein Mann sein Leben verloren. 14 weitere Personen wurden verletzt, drei von ihnen schwer. In einer Kurve kam der Reisebus von der Strasse ab und stürzte eine Böschung hinunter.

Sandra Marschner Redaktorin News-Desk

Auf der spanischen Kanaren-Insel La Gomera hat sich ein tragisches Busunglück ereignet. Nach Angaben der spanischen Nachrichtenagentur EFE kam eine Person ums Leben, 14 weitere Personen wurden verletzt, drei von ihnen schwer. Wie der Notrufdienst der Kanarischen Inseln (112 Canarias) am Freitagnachmittag auf X mitteilt, stürzte ein Reisebus eine Böschung hinunter. Der Unfall ereignete sich nach Angaben der spanischen Verkehrsbehörde DGT gegen 13.20 Uhr.

Quellen des Inselrats von La Gomera bestätigten gegenüber EFE, dass es sich bei allen Betroffenen um ausländische Touristen handle. Zwei Helikopter, einer vom Notrufdienst der Kanarischen Inseln und einer von der Rettungsgruppe, seien aktuell im Einsatz. Mehrere Krankenwagen haben bereits Verletzte ins Krankenhaus der Insel gebracht.

27 Touristen zum Unglückszeitpunkt an Bord

Der Reisebus war auf der Strasse GM-2 bei Kilometer 2 in der Nähe des Umweltkomplexes von San Sebastián de La Gomera unterwegs. Ein vom Notrufdienst veröffentlichtes Foto zeigt, dass der Bus in einer Kurve von der Strasse abkam und mehrere Meter eine Böschung hinab stürzte. Die Unfallursache ist bisher unklar.

Laut dem Sender Canarias7 war der Reisebus von Playa de Santiago zum Hafen von San Sebastián de La Gomera unterwegs, wo die Passagiere eine Fähre nach Teneriffa nehmen sollten. Zum Zeitpunkt des Unfalls befanden sich laut der Nachrichtenagentur EFE 27 britischen Touristen, darunter drei Minderjährige und der Fahrer an Bord.

Das Eidgenössische Departement für auswärtige Angelegenheiten (EDA) erklärt auf Blick-Anfrage, dass derzeit keine Informationen über Schweizer Opfer vorliegen. Diesbezügliche Abklärungen seien im Gange.

Tödliches Busunglück ereignete sich schon 2025 auf der Strecke

Der Inselrat von La Gomera hat nach dem schweren Unfall Verkehrsmassnahmen auf der Inselstraße GM-2 eingerichtet, um die Arbeit der Rettungskräfte zu erleichtern. Die Generaldirektion für Katastrophenschutz der Regierung der Kanarischen Inseln hat ab 14 Uhr gemäss dem Notfallplan des Zivilschutzes der Autonomen Gemeinschaft der Kanarischen Inseln (Plateca) den Alarmzustand ausgerufen.

Bereits am 13. Mai 2025 ereignete sich ein schwerer Busunfall auf demselben Abschnitt der GM-2-Strasse, wie Canarias7 berichtet. erinnert. Bei dem Unglück kam eine 73-jährige Katalanin ums Leben, zehn weitere Personen wurden verletzt, drei von ihnen schwer.