Darum gehts
KI-generiert, redaktionell geprüft
- Gebäude in Messina stürzt ein – mindestens sechs Vermisste
- Fünf Personen schwer verletzt, Wohnungen und Geschäfte betroffen
- Gemeindepräsident Basile, 49, hat Krisenstab einberufen
Marian NadlerRedaktor News
In der sizilianischen Stadt Messina ist ein zweistöckiges Gebäude eingestürzt. Das berichten mehrere italienische Medien, darunter «La Stampa», übereinstimmend. Fünf Personen wurden bei dem Vorfall schwer verletzt. Wie die Feuerwehr erklärte, werden aktuell noch mindestens sechs Personen vermisst.
Das Gebäude beherbergte im Erdgeschoss und im ersten Stock Geschäfte und im zweiten Stock Wohnungen. Familienangehörige der Bewohner meldeten der Feuerwehr, dass sie ihre Angehörigen nicht erreichen konnten.
Der Gemeindepräsident von Messina, Federico Basile (49), hat einen Krisenstab einberufen. «Wir stehen in ständigem Kontakt mit allen beteiligten Behörden», teilte er mit.