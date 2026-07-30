In Messina ist ein zweistöckiges Gebäude eingestürzt. Fünf Menschen wurden schwer verletzt, mindestens sechs werden noch vermisst. Ein Krisenstab wurde eingerichtet.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Gebäude in Messina stürzt ein – mindestens sechs Vermisste

Fünf Personen schwer verletzt, Wohnungen und Geschäfte betroffen

Gemeindepräsident Basile, 49, hat Krisenstab einberufen

Marian Nadler Redaktor News

In der sizilianischen Stadt Messina ist ein zweistöckiges Gebäude eingestürzt. Das berichten mehrere italienische Medien, darunter «La Stampa», übereinstimmend. Fünf Personen wurden bei dem Vorfall schwer verletzt. Wie die Feuerwehr erklärte, werden aktuell noch mindestens sechs Personen vermisst.

Das Gebäude beherbergte im Erdgeschoss und im ersten Stock Geschäfte und im zweiten Stock Wohnungen. Familienangehörige der Bewohner meldeten der Feuerwehr, dass sie ihre Angehörigen nicht erreichen konnten.

Der Gemeindepräsident von Messina, Federico Basile (49), hat einen Krisenstab einberufen. «Wir stehen in ständigem Kontakt mit allen beteiligten Behörden», teilte er mit.